Hallitus sulkee koko itärajan – tätä se tarkoittaa

Hallitus sulkee koko itärajan Vainikkalan rautatieliikennettä lukuun ottamatta 30. marraskuuta alkaen.

Ainoa auki ollut Raja-Joosepin rajanylityspaikka suljetaan ja turvapaikanhaku keskitetään lentoasemille ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille vuorokauden kuluttua. Sulku kestää kaksi viikkoa 13. joulukuuta saakka.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi, että oikeuskansleri on esityksen hyväksynyt.

- Laillisuusvalvojan arvio on, että nyt tehty päätös on tilanteessa oikeasuhtainen toimi, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

Orpo painotti tavoitteena olevan se, että poikkeuksellinen tilanne itärajalla normalisoituu mahdollisimman pian.

- Ilmiö on saatava poikki. Se on kaikkien etu. Se on myös Venäjän etu. Välineellistetty maahantulo Suomeen on jatkunut. Kyse ei ole määrästä, vaan itse ilmiöstä. Kyse on Venäjän vaikuttamistoiminnasta. Sitä me emme hyväksy.

Pääministerin mukaan viime päivinä on saatu vahvempi käsitys siitä, että kyse on järjestetystä toiminnasta, ei aidosta hädästä.

- Siitä kertoo myös se, miten helposti tulijat löysivät tiensä Raja-Joosepin rajanylityspaikalle, hän sanoo.

Orpo, sisäministeri Mari Rantanen (ps.) ja Rajavartiolaitoksen raja- ja meriosaston osastopäällikkö Matti Sarasmaa kertoivat ratkaisusta tiedotustilaisuudessa tiistaina.

RANTASEN mukaan tilannetta seurataan koko ajan ja sulkupäätös voidaan tarvittaessa purkaa tai sitä voidaan jatkaa.

Viime viikolla hallituksen esitys sulkea koko itäraja kaatui apulaisoikeuskanslerin oikeudelliseen arvioon. Sen jälkeen hallitus päätyi jättämään auki vain yhden raja-aseman. Lapin Inarissa sijaitsevalle Raja-Joosepin rajanylityspaikalle ei tiistaina saapunut yhtään uutta turvapaikanhakijaa sulkemisaikaan mennessä.

Sekä Orpo että Rantanen painottivat, että kyse ei ole määrästä, vaan ilmiöstä itsestään eli Venäjän hybridioperaatiosta.