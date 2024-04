Hallitus valmistelee korkeakouluja koskevaa yhden opiskelupaikan sääntöä – ”Vähentää tutkinto-oikeuksien kertymistä samoille henkilöille”

Hallitus haluaa, että korkeakouluopiskelijat voivat jatkossa opiskella vain yhdessä opiskelupaikassa kerrallaan. Opiskelupaikan vastaanottaminen edellyttäisi muista saman tai alemman tasoisista korkeakoulututkintoon johtavista opiskeluoikeuksista luopumista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Opetus- ja kulttuuriministeri Sari Multala (kok.) kertoo tiedotteessa, että uudistuksen tavoitteena on nostaa suomalaisten koulutustasoa. Multalan mukaan suuri joukko nuoria odottaa nyt paikkaansa hakijasumassa.

- Yhden opiskelupaikan sääntö vähentää tutkinto-oikeuksien kertymistä samoille henkilöille. Se on merkittävä muutos, jolla nostamme suomalaisten koulutustasoa, Multala sanoo.

Yli neljäsosa korkeakoulujen opiskelupaikoista myönnetään tiedotteen mukaan nykyisellään opiskelijoille, joilla on jo opiskelupaikka korkeakoulussa tai toinen tai useampi samantasoinen korkeakoulututkinto.

Multalan mukaan samalla halutaan mahdollistaa siirtyminen alalta toiselle.

- Ei ole oikein, jos alanvaihdosta tulisi kohtuuttoman vaikeaa.

Hallituksen tavoite on nostaa korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuus mahdollisimman lähelle 50:tä prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Korkea-asteen koulutettujen osuus 25-34-vuotiaista on OECD-maissa noussut 47:ään prosenttiin. Suomi on kansainvälisessä vertailussa poikkeus, sillä täällä osuus on noin 40 prosenttia.