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Talous

9.7.2026 04:01 ・ Päivitetty: 9.7.2026 04:01

Hallitusnaisten osuus pörssiyhtiöiden johdossa kasvoi

iStock

Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on noussut tänä vuonna 37 prosenttiin, mikä on uusi ennätys. Viime vuonna vastaava luku oli 35 prosenttia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tilastot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin tämänvuotisesta naisjohtajakatsauksesta.

Naisten määrä hallituksissa nousi niin suurissa, keskisuurissa kuin pienissä yhtiöissä.

Uusista nimityksistä 46 prosenttia oli naisia.

Hallitusten sukupuolijakauma on tasapuolinen jo 84 prosentissa pörssiyhtiöistä. Hallituksiin täytyisi nimetä vielä yhteensä noin 25 naista, jotta tasapuolinen sukupuolijakauma toteutuisi kaikissa hallituksissa.

KESÄKUUN loppuun mennessä yritysten piti Keskuskauppakamarin suosituksen mukaan saavuttaa naisten ja miesten tasapuolinen edustus. Jos yhtiö ei tätä tavoitetta saavuttanut määräaikaan mennessä, sen on julkistettava tieto poikkeamasta ja perusteltava se.

Keskuskauppakamarin lakisääteisiin tehtäviin lisättiin joulukuussa 2024 velvollisuus edistää ja valvoa sukupuolten tasapuolisen edustuksen kehittymistä pörssiyhtiöiden hallituksissa.

- Naisten osuuden kasvu on on osoitus pörssiyhtiöiden sitoutumisesta itsesääntelyyn, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala tiedotteessa.

PÖRSSIFIRMOJEN valiokunnissa naisten osuus on noussut 39 prosenttiin. Valiokuntien sisällä on kuitenkin eroja, mitä tehtäviä hoitavat pääosin naiset ja mitä miehet.

Jopa 46 prosenttia tarkastusvaliokuntien jäsenistä on naisia. Miehet ovat taas merkittävästi naisia enemmän edustettuina hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistelevissa toimielimissä. Naisten osuus on niissä vain 18 prosenttia.

Kajalan mukaan naispuolisilla hallituksen jäsenillä on miehiä useammin tausta tukitoimintojen johtotehtävistä, miehillä taas on useammin kokemusta toimitusjohtajan tehtävistä tai liiketoimintojen johdosta.

Hän kuitenkin muistuttaa, että naisten osuus on viimeisen vuoden aikana kasvanut kaikissa keskeisissä valiokunnissa.

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