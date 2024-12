Hallituspuolueiden nuorisojärjestöt pettyivät ennätyskireään verotukseen – ”Tie on kuljettu loppuun”

Hallituspuolueiden nuorisojärjestöt vaativat Petteri Orpon (kok.) hallitusta ryhtymään veronalennuksiin. Järjestöt viittaavat Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) laskelmiin, joiden mukaan suomalaisten verotus nousee ensi vuonna ennätyskireälle tasolle. Demokraatti Demokraatti

– Tämä on suuri pettymys Kokoomusnuorille, Perussuomalaiselle Nuorisolle, RKP-nuorille sekä KD Nuorille, varsinkin kun hallituspuolueet ovat olleet yhtä mieltä kokonaisveroasteen huolestuttavasta tasosta, järjestöt toteavat kannanotossaan.

Veronalennusten toivotaan edistävän talouskasvua Suomessa ja ehkäisevän uusien kustannusten syntymistä.

– Veronkorotusten tie on on kuljettu loppuun. Jos Suomeen toivotaan minkäänlaista talouskasvua, on meidän alennettava veroja roimasti. Suurin huoli on viimeistenkin pääomien katoaminen Suomesta ja näin ollen talouden totaalinen näivettyminen. Rahavirtoja voi houkutella takaisin vain huolellisella veropolitiikalla, Kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki sanoo tiedotteessa.

PS-Nuorison puheenjohtajan Lauri Laitisen mukaan valtion ”käsistä karkaava” verotus vaarantaa suomalaisen työnteon ja yrittämisen.

– Talouden rattaat eivät pyöri, jos suomalaiset työntekijät eivät tule työllään toimeen eikä yrityksillä ole varaa pitää kiinni kotimaisesta työvoimasta. Vain kilpailukykyisellä veropolitiikalla voimme nostaa Suomen talouden suosta”, Laitinen sanoo.

EVAN laskelmien mukaan keskituloisen suomalaisen kokonaisveroaste on 43,7 prosenttia vuonna 2025, mikä on suurin kymmeneen vuoteen. Pääosin verotuksen kiristyminen johtuu tuloverojen kiristämisestä, arvonlisäveron nostosta ja kuntien veroprosentin jatkuvasta kohoamisesta.

– Pitää olla kannattavaa ottaa vastaan työtä. Isomman vastuun kantaminen ja oman työn tuottavuuden lisäämisen palkinto ei voi olla yhä korkeampi verotus. Suomen krooninen yliverotus karkottaa osaamisen ja tuottavuuden pois maasta samalla kun se poistaa viimeisimmät kannustimet nuorilta kouluttautua korkeapalkkaiseen työhön”, toteaa RKP-nuorten puheenjohtaja Dan Cederlöf järjestöjen julkilausumassa.

KD Nuorten puheenjohtajan Jere Tuonosen mukaan Suomi on Nato-jäsenyyden myötä entistä kiinnostavampi investointikohde.

– Suomi voi houkutella investointeja esimerkiksi puolustusteollisuuteensa. Kilpailussa kansainvälisistä investoinneista on ensisijaisen tärkeää, että verotus pidetään matalana, Tuononen sanoo.