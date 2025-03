Hallitusta uhataan nyt välikysymyksellä – syytös leikkaustietojen ”pimittämisestä”

SDP:n kansanedustajat llmari Nurminen ja Eveliina Heinäluoma muistuttavat tiedotteessaan, että hallitus on päättänyt jo vuosi sitten tehdä 170 miljoonan euron lisäleikkaukset suomalaisten tärkeisiin palveluihin. Demokraatti Demokraatti

He katsovat, että hallitus ”edelleen pimittää” tietoa siitä, miten leikkaukset kohdistuvat.

Nurminen ja Heinäluoma vaativat hallitusta ”ottamaan sakset pois selän takaa ja antamaan vastauksia, vaikka välikysymyksen voimalla”.

– Suomalaisilla on oikeus tietää, mistä hallitus aikoo vielä kaikkien edellisten leikkausten lisäksi leikata. Osuvatko sakset sairaaloiden toimintaan vai heikommassa asemassa olevien ihmisten palveluihin, kuten lastensuojeluun tai vanhustenhoivaan? Vai aikooko hallitus lopettaa kuntouttavan työtoiminnan ja vaikeuttaa työllistymistä entisestään tilanteessa, jossa työttömyys on korkealla, kansanedustaja Ilmari Nurminen kysyy tiedotteessa.

– Hallituksella on ollut vuosi aikaa valmistella leikkauksiaan, mutta vieläkään emme tiedä, mitä leikkauslistalla on. Ei voi olla niin, että kokoomus ja perussuomalaiset pimittävät leikkauspäätökset vaalien jälkeiseen aikaan. Siksi SDP harkitsee välikysymyksen jättämistä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanteesta. Hallituksen on annettava vastauksia sekä eduskunnalle että kansalaisille, sanoo puolestaan kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

Nurminen ja Heinäluoma muistuttavat tiedotteessaan myös, miten hallitus on aiemmin päättänyt leikata muun muassa sairaalapalveluista ja yöpäivystyksistä.

– Sote-säästöjen lisäksi hallitus on jo päättänyt 75 miljoonan euron lisäsäästöistä opetukseen ja kulttuuriin. Näiden säästöjen kohteet hallitus niinikään pimittää niin kuntalaisilta kuin alojen työntekijöiltä ja yrittäjiltä. Äänestäjien on saatava selkeä tieto hallituksen leikkaussuunnitelmista ennen vaaleja, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, Heinäluoma toteaa tiedotteessa.

Sote-säästöt puhuttivat eilen myös kyselytunnilla. Siellä kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo lupaili jälleen, että niistä saadaan tietoa ennen vaaleja.

– Valmistelu etenee, ja kuten olen luvannut, päätökset tuodaan hyvissä ajoin ennen vaaleja eduskunnan tietoon, Orpo lausui.

Demokraatin tietojen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö ei ole edelleenkään saanut tuoreita valmisteluohjeita siihen, miten säästöt kohdennetaan.