”Haluan antaa osaamiseni käyttöön myös päättäjänä” – Kuluttajaliiton pääsihteeri Beurling-Pomoell SDP:n ehdokkaaksi

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell on nimetty Uudenmaan sosialidemokraattien ehdokkaaksi kevään eduskuntavaaleihin.

Eduskunta tuli Beurlingin-Pomoellille tutuksi jo vuosina 2003-2007, kun hän työskenteli kansanedustaja Matti Ahteen (sd.) avustajana. Sen jälkeen hän on vieraillut lukuisia kertoja eduskunnan valiokunnissa asiantuntijana kuluttajia puolustaen.

– Monet tavalliset suomalaiset menevät äänestämään ostovoimaltaan huomattavasti köyhempinä kuin aiemmin, koska inflaatio on karannut käsistä. Haluan antaa osaamiseni eduskunnan käyttöön myös päättäjänä, jotta taloudellisessa ahdingossa oleville ihmisille löydetään apua, Beurling-Pomoell perustelee Demokraatille.

Hän lisää tiedotteessa, että viimeistään sähkön hintakriisi on osoittanut, että tavalliset kuluttajat tarvitsevat vahvempaa ääntä eduskunnassa.

Beurling-Pomoellin vaaliteemat rakentuvat arjen kysymysten ympärille. Hän kertoo olevansa valmis kohtaamaan ihmisiä ympäri Uuttamaata ja keskustelemaan huolista ja toiveista.

– Keskeiset teemani näissä vaaleissa ovat kohtuuhintainen sähkö, hoitoonpääsy, digittömien oikeudet, kiertotalous ja tvåspråkighet i vardagen.

BEURLING-POMOELL muistuttaa 1990-luvun alun lamasta – sen pitkä varjo vaikuttaa vieläkin. Hän pitää tärkeänä, että nyt ei aiheuteta samanlaista, vuosikymmenien piinaa ihmisten arjessa ja hyvinvoinnissa.

– Niitä 1990-luvun velkoja maksetaan edelleenkin, kun ihmiset päästettiin tippumaan yhteiskunnan kelkasta liian pitkäksi aikaa. Nyt meidän päällämme on koronavarjo ja lisäksi taloudellinen hintakriisivarjo. Seuraavan eduskunnan keskeisin tehtävä on pelastaa tavalliset suomalaiset, auttaa selviämään tästä kriisistä, hän toteaa Demokraatille.

Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Jouni Gustafsson on tyytyväinen Beurling-Pomoellin tuomasta asiantuntijuudesta ehdokaslistaan.

– Juha on vahva asiantuntija suomalaisessa kuluttajansuojassa. Tämä on tärkeää erityisesti ihmisten kamppaillessa tällä hetkellä korkeiden sähkönhintojen kanssa. Hänen osaamisestaan on hyötyä kaikille suomalaisille yli puoluerajojen ja sellaisia päättäjiä me tarvitsemme ratkaisemaan tämänhetkiset sekä tulevat kriisit, Gustafsson toteaa tiedotteessa.