”Haluan olla niiden ääni, joiden ääni ei Suomessa kuulu” – puhemiehistöön valittu Tuula Haatainen keskittyy arvoihin

SDP:n kansanedustaja Tuula Haatainen nousee ainoana opposition edustajana eduskunnan puhemiehistöön toiseksi varapuhemieheksi. Samalla Haatainen jättää paikkansa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana,.

– Valiokunnan johtoon löydetään hyvä ja pätevä ihminen, ja torstaina se nimi on tiedossa. Kukaan ei ole korvaamaton, Haatainen sanoo.

Hän kertoo arvostavansa suuresti rooliaan puhemiehistössä.

– Eduskunta on korkein päätöksenteko elin. Kunnioitan tätä suunnattomasti. Edessä on vaaleja edeltävä vuosi, jonka aikana on tulossa käsittelyyn isoja asioita kuten tiedustelulait, sote-uudistus ja useita kansalaisaloitteita. Kaikki nämä tullaan käymään huolella läpi.

– Pidän tärkeänä, että eduskunta on avoin ja vahtii demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Eduskunnassa pidetään huolta myös siitä, että parlamentarismi nauttii kunnioitusta kansalaisten keskuudessa. Puhemiehistöllä on siinä keskeinen rooli.

”Edustajilla pitää olla kunnollinen mahdollisuus käsitellä asioita.”

Haatainen kehittäisi eduskunnan keskustelukulttuuria lisäämällä edustajien mahdollisuutta syventyä asiohin. Hän ottaa esimerkiksi Euroopan unionin tulevaisuutta koskevat asiat.

– Meillä on luotu EU-asioiden käsittelyyn hyvin vahva parlamentaarinen järjestelmä. EU:n tulossa olevista isoista asioista pitäisi pystyä syvällisempään keskusteluun eduskunnassa. Viime vuonna nämä asiat menivät pääministerin ilmoituksella, edustajilla pitää olla kunnollinen mahdollisuus käsitellä asioita.

Itse hän aikoo keskittyä puhemiehistössä ihmisiä puhuttaviin asioihin kuten arvoihin ja yhteiskunnan tilaan.

– Aion nostaa esiin asioita, joilla toivon, että voidaan hitsata kansakuntaa enemmän yhteen, että kaikki kokisivat olevansa mukana ihan aidosti. Tällaista vuoropuhelua ihmisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa tulen käymään. Haluan olla niiden ääni, joiden ääni ei Suomessa kuulu, Haatainen summaa.

