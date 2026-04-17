Työmarkkinat
17.4.2026 06:30 ・ Päivitetty: 17.4.2026 06:30
Haluatko liikennelentäjäksi? Maksa meille 60 000 euroa, sanoo Finnair
Lentoyhtiö Finnair kertoo käynnistävänsä uuden maksullisen lentäjäkoulutusohjelman saadakseen tulevaisuudessa uusia pilotteja. 60 000 euron kurssitushinta ei silti takaa työpaikkaa.
Yhtiö kertoo tiedotteessaan avanneensa haun Multi‑crew pilot licence (MPL) ‑koulutusohjelmaan, jolla opetellaan Airbus A320-ohjaajaksi.
22 kuukautta kestävä kurssi alkaisi tämän vuoden lopulla. Osa koulutuksesta järjestetään Tanskan Roskildessa sikäläisessä lentäjäkoulussa, osa Finnairin omissa opetuspaikoissa Vantaalla.
Oppilaalle kurssin hinta on Finnairin mukaan 60000 euroa, mutta varmaa työpaikkaa summalla ei voi ostaa.
– Koulutuksen hyväksytysti suorittaneilla on etusija viiden vuoden ajan Finnairin rekrytoidessa Airbus A320 ‑koneperheen toisia lentäjiä, yhtiö kertoo tiedotteessaan.
FINNAIR LASKEE tarvitsevansa eläköityjien korvaajiksi vuosittain satakunta uutta lentäjää. Yhtiö kertoo, että sillä on nykyisin riveissään noin tuhat pilottia.
Liikennelentäjät pystyisivät yleensä eläköitymään 55-vuotiaina, joskin moni tekee töitä kuusikymppisenäkin.
Suomessa ammattilentäjiä on perinteisesti koulutettu muun muassa Suomen Ilmailuopistossa Porissa.
Ensimmäiset ulkopuoliset ”kaupalliset” MPL-lentäjäkurssit järjestettiin Suomessa Finnairin ja Patrian yhteishankkeena vuonna 2016. Siitä valmistui Finnairille lentäjiä vuonna 2018.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.