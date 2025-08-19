Hamas: Gazan aselepoehdot kelpaavat meille

Terroristijärjestö Hamasin edustaja vahvistaa, että Hamas on hyväksynyt tuoreimman arabimaiden välittämän aselepoehdotuksen Gazan sodan keskeyttämiseksi. Hamasin virkamies vahvisti asian maanantai-iltana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aiemmin asiasta kertoi nimettömänä pysytellyt lähde uutistoimisto AFP:lle.

Välittäjämaina toimineet Egypti ja Qatar ovat lähettäneet aselepoehdotuksen Israelille, kertoi Egypti. Israel ei ole vielä vastannut siihen.

Palestiinalaislähteen mukaan välittäjämaat odottavat nyt, että neuvottelujen jatkamisesta sovitaan.

EGYPTIN MEDIAN mukaan sopimuksessa ehdotetaan alustavasti 60 päivän aselepoa, panttivankien ja palestiinalaisvankien osittaista vapauttamista sekä humanitaarisen avun pääsyä Gazaan.

Israel on rajoittanut voimakkaasti humanitaarisen avun pääsyä Gazaan, ja Gaza on nälänhädän kynnyksellä. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International syytti maanantaina Israelia Gazan tahallisesta näännyttämisestä.

Viime viikolla Israelin armeija hyväksyi uuden hyökkäyssuunnitelman Gazan kaistalla sen jälkeen, kun Israelin turvallisuusneuvosto oli päättänyt Gazan kaupungin valtauksesta.

Gazan sota on jatkunut jo liki kaksi vuotta. Israel alkoi pommittaa Gazaa lokakuussa 2023 sen jälkeen, kun Gazan aluetta hallitseva Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt tekivät iskun Israelin puolelle.

Israelin mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä ja noin 250 ihmistä otettiin panttivangiksi Gazaan. Israelin mukaan Gazassa on vielä noin 50 panttivankia, joista noin 20:n uskotaan olevan elossa.

Israelin sotilastoimissa Gazassa on kuollut Gazan terveysministeriön mukaan yli 62 000 ihmistä. YK pitää lukuja luotettavina.