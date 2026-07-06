Hamas hajottaa Gazaa liki kaksi vuosikymmentä johtaneen hallintoelimensä

Äärijärjestö Hamas ilmoitti maanantaina hajottavansa hallintoelimensä, joka on johtanut Gazan kaistaa lähes kaksi vuosikymmentä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoi Hamasin hallituksen tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Päätöksellä Hamas raivaa tietä uudelle siviilihallinnolle eli NCAG:lle, joka koostuu asiantuntijoista ilman poliittista taustaa.

Tiedottajan mukaan Hamasin hallinnon hätäkomitean johtaja Mohammed al-Farra on jo jättänyt virallisen eropyynnön.

- Hän on päättänyt hajottaa komitean helpottaakseen hallinnollista ja hallinnollista siirtymistä Gazan hallintoa käsittelevälle kansalliselle komitealle, tiedottaja Ismail al-Thawabta kertoi AFP:lle.

PALESTIINALAISISTA koostuva uusi siviilihallinto eli 15-henkinen asiantuntijakomitea NCAG vastaa Gazan päivittäisistä siviili- ja hallintotoimista sen jälkeen, kun valta on siirtynyt sille Hamasilta.

NCAG perustettiin tammikuussa pitkällisten neuvottelujen päätteeksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla. Se toimii Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin johtaman yli parinkymmenen maan yhteisen rauhanneuvoston valvonnassa.

NCAG:tä johtaa rakennustekniikan tohtori ja entinen palestiinalaishallinnon apulaissuunnitteluministeri Ali Shaath, joka on jo ollut esillä medioissa ja seurannut esimerkiksi avustusten saamista Gazan kaistalle. Shaath ja hänen johtamansa komitea on ollut toistaiseksi Kairossa.

HAMASIN toinen edustaja oli aiemmin kertonut AFP:lle, että järjestö oli jo ilmoittanut päätöksestään muille palestiinalaisryhmille niiden äskettäisessä kokoontumisessa Kairossa, ja ne olivat ottaneet tiedon vastaan myönteisesti.

Hamasin hallintoelimen lakkauttamista pidettiin maanantaina tärkeänä poliittisena toimena islamistiselta Hamasilta.

Hamas on hallinnut Gazan kaistaa siitä lähtien, kun sen taistelijat ottivat kaistan hallintaansa kilpailevalta palestiinalaisliikkeeltä Fatahilta vuonna 2007 voitettuaan vaalit edellisvuonna.

Sen jälkeen, kun Trumpin välittämä aselepo Gazassa astui voimaan viime lokakuussa, Hamas on luvannut useamman kerran siirtyä syrjään. Kysymys Hamasin aseistariisumisesta on kuitenkin yhä avoin.

NCAG on uutistoimisto AFP:n mukaan ollut tällä välin sijoitettuna Gazan kaistan ulkopuolelle, sillä valtaosan Gazasta vallannut Israel ei ole halunnut komiteaa sodan runtelemalle Gazan kaistalle.

- Toivomme Gazan hallinnon kansallisen komitean (NCAG:n) saapuvan nopeasti. Hamas vahvistaa olevansa valmis siirtämään hallinnollisia vastuita komitealle sen menestyksen varmistamiseksi, al-Thawabta sanoi.

Hamas ja muut palestiinalaisryhmät ovat osallistuneet useampaan neuvottelukierrokseen Kairossa välittäjien kanssa, jotta Israelin kanssa jatkuvat erimielisyydet saadaan selvitettyä.

Aselevon ensimmäiseen vaiheeseen kuului sovitusti Israelin ja Hamasin välinen vankeinvaihto, jossa Hamas palautti loput käsissään olleet panttivangit Israelille.

ASELEVON toisessa vaiheessa Hamas oli ollut määrä riisua aseista, ja järjestön piti vetäytyä pois Gazan kaistalta. Tämä ei kuitenkaan ole vielä toteutunut.

Myös Israel on jatkanut aluevaltaustensa laajentamista Gazan kaistalla.

Hamasin mukaan päätöksellä olisi tarkoitus poistaa Israelilta tekosyy sotilastoimien jatkamiseen, sillä Israel on sanonut taistelevansa nimenomaan Hamasia vastaan.

Hamas haluaa, että ennen minkäänlaista aseiden luovuttamista Gazan kaista palautettaisiin palestiinalaisten hallintaan.

- Hamasin näkökulmasta (sen päätös) palvelee monia asioita, diplomaattinen lähde sanoi nimettömänä AFP:lle maanantaina.

- (Hamas) osoittaa liikkuvansa rauhanprosessissa eteenpäin ja samalla kokee paljastavansa sen, ettei Israel ole pitänyt kiinni omista sitoumuksistaan, Kairossa neuvotteluihin osallistunut diplomaattilähde sanoi.

Israel on myös kiistänyt sitä vastaan esitetyt syytökset palestiinalaisten tarkoituksellisesta tuhoamisesta Gazan kaistalla eli kansanmurhasta.