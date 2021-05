Hamas kertoi ampuneensa 137 rakettia viidessä minuutissa – kaksi israelilaisnaista kuoli

Kymmenien kerrottiin haavoittuneen rakettitulessa. Gazan aluetta johtava palestiinalaisten äärijärjestö Hamas kertoi ampuneensa tiistaina iltapäivällä 137 rakettia viiden minuutin sisällä. Ashkelonin lisäksi kohteena oli läheinen Ashdodin kaupunki.

Israelin mukaan sen Iron Dome -torjuntajärjestelmä tuhosi suurimman osan raketeista.

Palestiinalaislähteiden mukaan Israelin ilmaiskuissa Gazan alueelle on kuollut ainakin 26 ihmistä, joista yhdeksän on lapsia. Lisäksi yli sadan ihmisen kerrotaan loukkaantuneen.

Väkivalta Gazassa on yltynyt samaa tahtia Itä-Jerusalemin jännitteiden kanssa. Israelin toteuttamat palestiinalaisten häädöt kaupungissa ovat sytyttäneet protestiliikkeen, joka on kiihtynyt väkivaltaisiksi poliisin ja palestiinalaisten yhteenotoiksi. Tilanteen on jopa pelätty puhkeavan kolmanneksi intifadaksi eli palestiinalaisten kansannousuksi.