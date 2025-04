Hamas on valmis vapauttamaan loput panttivangit ja suostumaan viiden vuoden aselepoon

Äärijärjestö Hamas on valmis vapauttamaan kaikki jäljellä olevat panttivangit kerralla ja suostumaan viiden vuoden aselepoon, kertoo ryhmän edustaja.

Hamasin edustajien on määrä tavata aseleponeuvottelujen välittäjät vielä tänään Kairossa Egyptissä.

Aikaisemmin tässä kuussa Hamas hylkäsi Israelin ehdotuksen, jossa järjestö olisi vapauttanut kymmenen panttivankia ja suostunut 45 päivän aselepoon vastineeksi satojen palestiinalaisvankien vapauttamisesta ja humanitaarisen avun sallimisesta.

YK:n alainen Maailman ruokaohjelma WFP kertoi ruuan loppuvan täysin Gazasta lähipäivinä. Israel ei ole päästänyt humanitaarista apua Gazaan maaliskuun alun jälkeen.

Hamas on vaatinut, että aseleposopimuksen on johdettava taistelujen lopulliseen päättymiseen Gazassa. Lisäksi se on toistuvasti ilmoittanut, ettei voi suostua Israelin vaatimaan aseriisuntaan.