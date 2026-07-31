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Ulkomaat

31.7.2026 06:10 ・ Päivitetty: 31.7.2026 06:10

Hamas vahvistaa: Sopu ryhmän aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä

AFP / LEHTIKUVA

Äärijärjestö Hamasin edustajat vahvistavat päässeensä sopimukseen, jolla pyritään lopettamaan konflikti Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja Hamasin aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gazasta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hamasin edustajat sanovat odottavansa välittäjämaiden ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston varmistavan, että Israel pitäytyy sovitussa.

Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun äärijärjestö Hamasin riisumiseksi aseista. Trumpin mukaan Israelin on määrä vetäytyä Gazasta sen jälkeen, kun aseistariisuminen on saatu tehtyä.

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