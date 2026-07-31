Ulkomaat
31.7.2026 06:10 ・ Päivitetty: 31.7.2026 06:10
Hamas vahvistaa: Sopu ryhmän aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä
Äärijärjestö Hamasin edustajat vahvistavat päässeensä sopimukseen, jolla pyritään lopettamaan konflikti Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja Hamasin aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gazasta.
Hamasin edustajat sanovat odottavansa välittäjämaiden ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston varmistavan, että Israel pitäytyy sovitussa.
Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun äärijärjestö Hamasin riisumiseksi aseista. Trumpin mukaan Israelin on määrä vetäytyä Gazasta sen jälkeen, kun aseistariisuminen on saatu tehtyä.
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