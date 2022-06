”Hän pettää sanansa – ei vain minulle, vaan koko Ruotsin kansalle” – pääministeri Anderssonilta rajut moitteet kokoomusjohtajalle

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson kritisoi lauantaina rajusti suurimman oppositiopuolueen maltillisen kokoomuksen puheenjohtajaa Ulf Kristerssonia, jonka Andersson katsoo pettäneen Nato-prosessista tekemänsä lupauksen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ruotsi on ajautunut hallituskriisin partaalle, kun sosiaalidemokraattista oikeusministeri Morgan Johanssonia vastaan on ehdotettu epäluottamuslausetta, josta äänestetään tiistaina. Pääministeri Andersson on ilmoittanut eroavansa, jos epäluottamuslause hyväksytään, joten koko hallituksen jatko on vaakalaudalla.

Aloitteen epäluottamuslauseesta tekivät ruotsidemokraatit, mutta maltillinen kokoomus sekä liberaalit ja kristillisdemokraatit ovat ilmoittaneet tukevansa sitä.

- Täytyy sanoa, että olen hyvin pettynyt Ulf Kristerssoniin ja siihen, miten hän on hoitanut tämän tilanteen. Hän seisoi rinnallani muutama viikko sitten lehdistötilaisuudessa ja sanoi, että yhdessä me ohjaamme Ruotsin tämän vaikean prosessin läpi, Andersson sanoi.

- Sitten hän pettää sanansa – ei vain minulle, vaan koko Ruotsin kansalle. Se on erittäin valitettavaa ja huono asia Ruotsille.

Ruotsi jätti Nato-hakemuksensa toukokuussa yhtä aikaa Suomen kanssa.

”Maailman katseet ovat kohdistuneet meihin”

Andersson ei ottanut Kristerssonia lauantaina mukaan vierailulleen yhdysvaltalaiselle sota-alus USS Kearsargelle Tukholmassa. Alus osallistuu sunnuntaina alkavaan Baltops 22 -sotaharjoitukseen.

Kristerssonin sijaan sotalaivavierailulle tuli Anderssonin kanssa keskustapuolueen johtaja Annie Lööf. Keskusta kertoi perjantaina, ettei se tue epäluottamuslausetta Johanssonia kohtaan, vaikka yhtyykin kritiikkiin.

- Maailman katseet ovat kohdistuneet meihin, niin tämän sotaharjoituksen kuin Nato-prosessinkin takia. Siksi on tärkeää, että kaikki johtajat toimivat vastuullisesti, niin hallituksessa kuin oppositiossakin, Lööf sanoi lauantaina.

Epäluottamusäänestyksen taustalla ovat Ruotsissa tänä vuonna sattuneet useat ampumistapaukset ja rajut mellakat.

Tiistain äänestyksen tulosta pidetään epävarmana.