“Hän tuntee hyvin työmarkkinakentän pelurit” – Henrika Nybondas-Kangas on KT:n uusi johtaja

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu KT:n neuvottelujohtaja, varatuomari Henrika Nybondas-Kangas. Demokraatti Demokraatti

Valinnan teki KT:n hallitus Nybondas-Kankaan ja valtiosihteeri Mika Nykäsen väliltä kokouksessaan maanantaina. Nybondas-Kangas valittiin äänin 8-7.

Henrika Nybondas-Kangas on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti OTK (nyk. OTM). Hän on työskennellyt KT:n eri tehtävissä 25 vuotta. Nybondas-Kangas johtaa KT:ssa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhteista vastaavaa yksikköä. Hän on KT:n johtoryhmän jäsen ja toimii toimitusjohtajan varahenkilönä. Ennen KT:ta hän on työskennellyt muun muassa Hankenilla.

Nybondas-Kangas on ollut KT:n tiedotteen mukaan keskeisessä roolissa neuvottelemassa useita vaativia kunta- ja hyvinvointialan työmarkkinaratkaisuja. Hän on vetänyt alan merkittäviä uudistuksia, kuten kunta- ja hyvinvointialan palkkausjärjestelmien kokonaisuudistusta, joka on vielä käynnissä. Hän osallistui myös sote-uudistuksen valmisteluun ja valvoi siinä työnantajien etuja.

NYBONDAS-KANGAS on työmarkkinoilla laajasti arvostettu henkilö, jolla on erinomaiset yhteistyötaidot ja verkostot, KT:n tiedotteessa todetaan. Hän vastaa myös KT:n pohjoismaisesta ja EU-tason yhteistyöstä ja tuntee hyvin eri maiden työmarkkinajärjestelmiä.

– Kunta- ja hyvinvointialan työmarkkinakenttä on laaja ja vaativa kokonaisuus. Henrika Nybondas-Kangas tuntee erittäin hyvin alan työmarkkinakentän, sen pelurit ja pelisäännöt. Olemme todella iloisia saadessamme toimitusjohtajaksi tällaisen huippuosaajan, KT:n hallituksen puheenjohtaja Ari Korhonen kertoo tiedotteessa.

KT:N toimitusjohtajan paikkaan saatiin 23 hakemusta. Loppusuoralle heistä valikoitui Korhosen mukaan keskenään hyvin erilaisia, mutta vahvoja ehdokkaita.

– Meillä oli useita hyviä hakijoita, joilla on vaativaan tehtävään tarvittavaa osaamista. Valinnassa painottuivat muun muassa laaja-alainen osaaminen ja yhteistyökyky eri sidosryhmien kanssa.

KT:n nykyinen toimitusjohtaja Markku Jalonen jää eläkkeelle. Hänen viimeinen työpäivänsä on 28. helmikuuta 2025.