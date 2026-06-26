Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

26.6.2026 09:18 ・ Päivitetty: 26.6.2026 09:18

”Häpeällistä” – kansanedustajalta raju palaute ulkoministeri Valtoselle

Jukka-Pekka Flander
Johan Kvarnström (sd.).

SDP:n kansanedustaja Johan Kvarnström näkee Suomen pyrkineen osaltaan normalisoimaan Afganistanin Taleban-hallintoa.

Demokraatti

Demokraatti

Kvarnström ja Nasima Razmyar (sd.) ovat saaneet vastauksen kirjalliseen kysymykseensä EU:n ja Afganistanin Taleban-hallinnon tapaamisesta, jonka järjestämistä Suomi oli mukana vaatimassa.

Kvarnströmin mukaan on valitettavaa, ettei ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) näe vastauksessaan mitään ongelmallista siinä, mitä talebanit itse kuvailevat ”historialliseksi tapaamiseksi”.

– Sisäministeri Rantasen kanta asiaan oli tiedossa jo ennestään, mutta on valitettavaa ihmisoikeuksien näkökulmasta, että ulkoministeri Valtosen näkemys on täsmälleen sama.

– Nyt kävi juuri niin kuin pelättiin: ensimmäisessä EU:n ja talebanien tapaamisessa Brysselissä EU pyysi talebaneilta palvelusta sen sijaan, että olisi asettanut vaatimuksia naisten sorron lopettamiseksi Afganistanissa, Kvarnström sanoo tiedotteessaan.

VALTONEN toistaa vastauksessaan sen, mitä julkisuudessa on jo usein tuotu esiin, eli että kyse oli ainoastaan teknisluonteisesta tapaamisesta.

– Vaikka Suomi tai EU eivät muodollisesti ottaisikaan askelia kohti Taleban-hallinnon tunnustamista, tapaaminen lähetti täysin väärän viestin. Talebanit hyötyivät tilanteesta.

– Euroopan komissio kommentoi tapaamista erittäin niukasti eikä nostanut esiin ihmisoikeustilannetta. Koko asetelma hyödytti talebaneja, joiden arvot ovat jyrkässä ristiriidassa eurooppalaisten arvojen kanssa, Kvarnström sanoo.

Paljon huomiota saanut tapaaminen järjestettiin tiistaina. Uutistoimisto TT kertoi tapaamisen jälkeen seuraavaa:

– Tämä oli historiallinen vierailu, sillä ensimmäistä kertaa Islamilaisen emiraatin valtuuskunta vieraili EU:ssa ja kävi keskusteluja jäsenmaiden kanssa Brysselissä, Afganistanin ulkoministeriön tiedottajana toimiva Balkhi sanoi TT:n mukaan lausunnossaan.

– On häpeällistä, että Suomi on osaltaan edistänyt Taleban-hallinnon normalisointia, Kvarnström toteaa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
26.6.2026
Tämä kaikki jäi eduskunnalta tekemättä – valiokuntia odottaa syksyllä lausunto- ja valmistelusuma
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
25.6.2026
Rydman poisti puolet tutkimusrahoista – näin professorit kommentoivat
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
24.6.2026
Arvio: Miksi emme voisi olla kuten Vesa Rantama ja uskoa runoon?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU