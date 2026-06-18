Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

18.6.2026 08:05 ・ Päivitetty: 18.6.2026 08:05

Harakka: Marttinen ja massimuijat nöyryyttivät Purraa – ”Kauanko kauhun tasapaino kestää?”

Jukka-Pekka Flander / SDP
Timo Harakka (sd.).

Kansanedustaja Timo Harakan (sd.) mukaan työministeri Matias Marttinen (kok.) on vesittänyt valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) pyrkimykset kitkeä aggressiivista verosuunnittelua.

Demokraatti

Demokraatti

– Työministeri Marttinen teki juuri tyhjäksi valtiovarainministeri Purran lupauksen suitsia aggressiivista verosuunnittelua ja osakevaihtokikkailua, Harakka sanoo tiedotteessaan.

Hän viittaa Marttisen allekirjoittamaan päätökseen, jonka mukaan konsulttijätti KPMG ei rikkonut kansainvälisiä yritysvastuun pelisääntöjä markkinoidessaan verovälttelyn neuvontaansa. OECD:n ohjeiden mukaan yritysten on kunnioitettava ”toimintamaidensa verolakien ja asetusten henkeä ja kirjainta”.

– Hallituksen toimintakyky näkyy perustuvan vastavuoroisuudelle, jossa kokoomuksen ministeri torpedoi perussuomalaisten aikeet tai päinvastoin, kuten ministeri Rydmanin välistäveto osoittaa. Kauanko kauhun tasapaino kestää?

– Vasta vuosi on kulunut siitä, kun valtiovarainministeri Purra ylvästeli lakimuutoksella, jota hän markkinoi nimellä ”someinfluensseri-massimuijapykälä”. Nyt hallituksen toinen ministeri nolasi Purran näyttämällä vihreää valoa verokikkailulle, Harakka toteaa.

MUUTKIN kuin sometähdet ovat KPMG:n neuvoilla voineet tehdä keinotekoisia holding-yhtiöjärjestelyjä, jolla normaali yhteisövero (20 %) muuntuu kevyesti verotetuksi osinkoveroksi (7,5 %). Vasta puoli vuotta voimassa ollut lakimuutos epäonnistui ensimmäisessä testissään.

– Nyt nähdään, että verokikkailuun ei tepsi lakikikkailu. Sumplimisen taloudellinen hyöty poistuisi kerralla, jos kohtuullistettaisiin listaamattomien yhtiöiden osinkoveroa, kuten VM:n asiantuntijat ovat esittäneet toistuvasti jo vuodesta 2010.

Harakka ei ole yllättynyt siitä, että kokoomusministeri ”viis veisaa” kansainvälisistä yritysvastuun normeista.

– Euroopan oikeistopuolueet vesittivät yritysvastuulain, joka olisi tuonut nimenomaan rehdille suomalaiselle yritykselle kilpailuetua maailmalla.

Sanna Marinin (sd.) hallitus torppasi vuonna 2020 verovälttelyn ulkomaalaisten pöytälaatikkoyhtiöiden kautta. Laki sai nimen ”Lex Harakka”, koska Timo Harakka oli tehnyt asiasta lakialoitteen jo 2018.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Eeva Lennon

Ulkomaat
18.6.2026
Eeva Lennonin analyysi: Britannian pääministeri saa pian kenkää, jos talous sakkaa eikä supliikki toimi
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
18.6.2026
Arvio: Missä kuljimme ja mikä meitä sinne kuljetti – Ryhmäteatterin näytelmä muistuttaa, että historia on meissä nyt elävissä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU