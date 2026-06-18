Harakka: Marttinen ja massimuijat nöyryyttivät Purraa – ”Kauanko kauhun tasapaino kestää?”

Kansanedustaja Timo Harakan (sd.) mukaan työministeri Matias Marttinen (kok.) on vesittänyt valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) pyrkimykset kitkeä aggressiivista verosuunnittelua. Demokraatti Demokraatti

– Työministeri Marttinen teki juuri tyhjäksi valtiovarainministeri Purran lupauksen suitsia aggressiivista verosuunnittelua ja osakevaihtokikkailua, Harakka sanoo tiedotteessaan.

Hän viittaa Marttisen allekirjoittamaan päätökseen, jonka mukaan konsulttijätti KPMG ei rikkonut kansainvälisiä yritysvastuun pelisääntöjä markkinoidessaan verovälttelyn neuvontaansa. OECD:n ohjeiden mukaan yritysten on kunnioitettava ”toimintamaidensa verolakien ja asetusten henkeä ja kirjainta”.

– Hallituksen toimintakyky näkyy perustuvan vastavuoroisuudelle, jossa kokoomuksen ministeri torpedoi perussuomalaisten aikeet tai päinvastoin, kuten ministeri Rydmanin välistäveto osoittaa. Kauanko kauhun tasapaino kestää?

– Vasta vuosi on kulunut siitä, kun valtiovarainministeri Purra ylvästeli lakimuutoksella, jota hän markkinoi nimellä ”someinfluensseri-massimuijapykälä”. Nyt hallituksen toinen ministeri nolasi Purran näyttämällä vihreää valoa verokikkailulle, Harakka toteaa.

MUUTKIN kuin sometähdet ovat KPMG:n neuvoilla voineet tehdä keinotekoisia holding-yhtiöjärjestelyjä, jolla normaali yhteisövero (20 %) muuntuu kevyesti verotetuksi osinkoveroksi (7,5 %). Vasta puoli vuotta voimassa ollut lakimuutos epäonnistui ensimmäisessä testissään.

– Nyt nähdään, että verokikkailuun ei tepsi lakikikkailu. Sumplimisen taloudellinen hyöty poistuisi kerralla, jos kohtuullistettaisiin listaamattomien yhtiöiden osinkoveroa, kuten VM:n asiantuntijat ovat esittäneet toistuvasti jo vuodesta 2010.

Harakka ei ole yllättynyt siitä, että kokoomusministeri ”viis veisaa” kansainvälisistä yritysvastuun normeista.

– Euroopan oikeistopuolueet vesittivät yritysvastuulain, joka olisi tuonut nimenomaan rehdille suomalaiselle yritykselle kilpailuetua maailmalla.

Sanna Marinin (sd.) hallitus torppasi vuonna 2020 verovälttelyn ulkomaalaisten pöytälaatikkoyhtiöiden kautta. Laki sai nimen ”Lex Harakka”, koska Timo Harakka oli tehnyt asiasta lakialoitteen jo 2018.