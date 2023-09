Harjanne syyttää Kurvista ”keulimisesta”, keskustaa ei nähty edes urheilupäivän köydenvedossa – myös Li Andersson kommentoi välikysymystempausta

Keskusta ilmoitti tänään tekevänsä sote-välikysymyksen yhdessä Liike nytin kanssa. Muita oppositiopuolueita ei edes haluttu mukaan, vaan ne niputettiin vasemmistolaisina välikysymyksen ulkopuolelle. Johannes Ijäs Demokraatti

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne toteaa Demokraatille, ettei tiedä välikysymyksen tarkkaa tekstiä, mutta vihreät jakaa huolen sote-palvelujen tilasta.

– Olisimme olleet ihan avoimia yhteistyölle, mutta sellaista tilannetta ei tullut tarjolle. Kyllä se minusta kertoo ehkä jotain siitä, että tässä on keskustalla nyt muitakin huolia, jotka välikysymykseen motivoivat, kuin huoli soten lähipalveluista.

Harjanne oli kuullut huhuja mahdollisesta välikysymyksestä, mutta luki asiasta lopulta lehdestä.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen Harjanne katsoo ”keulineen” niputtaessaan vihreätkin vasemmistolaiseen oppositioon, joka ei pääse keskustan ja Liike nytin välikysymykseen mukaan.

Harjanne ei pidä vihreitä vasemmistolaisena puolueena.

– Vihreät on sosiaaliliberaali puolue, jossa meillä on ajatuksia ja keinoja, jotka eivät täysin jakaudu perinteiselle oikea-vasen-akselille. Sinänsä en määrittelisi meitä vasemmistolaiseksi puolueeksi.

Harjanne huomauttaa, että keskustaa ei nähty mukana edes eduskunnan urheilupäivän köydenvedossa opposition puolella.

– Minä luulen, että siellä on nyt kova tarve erottua, mutta minä ehkä heitän pallon sinne keskustan suuntaan, että halutaanko saada asioita eteenpäin vai profiloitua, Harjanne sanoo.

VASEMMISTOLIITON puheenjohtaja Li Andersson toteaa, että vasemmistoliitto olisi ollut mielellään mukana välikysymyksessä.

– Asiahan on äärimmäisen tärkeä ja myös sellainen, jonka uskon jakavan poliittisista painotuksista huolimatta kaikkia oppositiopuolueita. Mutta keskusta ei halunnut koko oppositiota mukaan välikysymykseen. Minun mielestäni se on ennen kaikkea itse asian eli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden riittävän rahoituksen kannalta harmi, Andersson sanoo, mihin Harjanne toteaa olevansa samaa mieltä.

Andersson muistelee oppositiopolitiikkaa Juha Sipilän (kesk.) hallituskauden aikana ja muistuttaa opposition olevan kokonaisuudessaan vahvempi ja vaikuttavampi, kun se tekee työtä yhdessä.

– Kaikki ymmärtävät sen, että puolueilla on erilaisia painotuksia. Tulee lukuisia erilaisia prosesseja, joissa on mahdollista tuoda omia painotuksiaan esille. Mutta silloin, kun on aidosti kaikkia yhdistäviä huolia ja kysymyksiä, ehdottomasti kannattaa tehdä yhteistyötä, koska silloin viesti hallituksen suuntaan on aina selkeämpi ja vahvempi, Andersson toteaa.

Harjanne toteaa myös, että yhteistyö on hyvä lähtökohta, jos haluaa saada asioita eteenpäin.