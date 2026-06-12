Harjavallan Demarien 120-vuotisjuhlassa huoli hyvinvointivaltiosta

Harjavallan Sosialidemokraatit ry juhli 120-vuotista toimintaa viime lauantaina. Juhlapuheessaan kansanedustaja Piritta Rantanen totesi, että hyvinvointivaltio tarvitsee jatkuvaa puolustamista ja uudistamista. Markku Rauta

Harjavallan Työväenyhdistyksen nykyisin Harjavallan Sosialidemokraatit ry perustava kokous pidettiin 6.6.1906 Harjavallan kylässä maanviljelijä Otto Penttalan suulissa. Jäseneksi itsensä kirjauttivat välittömästi toista sataa henkilöä. Tämä tapahtuma oli juhlan syynä, jossa tervehdyspuheen piti Harjavallan Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja Janne Ala- Myöntäjä.

Tilaisuudessa kunnallisneuvos Harri Kivenmaa esitteli lähes satapäiselle yleisölle yhdistyksen 120-vuoden historiaa.

Hyvinvointivaltio ei ole itsestään selvä.

Tilaisuuden juhlapuhuja oli kansanedustaja, SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen. Hän totesi muun muassa, että samoihin aikoihin perustettiin Suomeen satoja työväenyhdistyksiä.

Työväestön elämä oli monin paikoin raskasta ja turvatonta. Samana vuonna suomalaiset saivat yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden, ensimmäisenä Euroopassa myös naisille.

– Eduskuntauudistus oli suuri voitto kansanvallalle ja työväenliikkeelle. 120-vuoden aika Suomi on kokenut itsenäistymisen, sisällissodan, talvi ja jatkosodan sekä jälleenrakennuksen vuodet, teollistumisen, hyvinvointivaltion rakentamisen ja kansainvälistymisen, Piritta Rantanen puhui.

Rantanen kertoi, että työväenliike on ollut rakentamassa Suomea, jossa jokaisella lapsella on oikeus koulutukseen, jokaisella sairaalalla oikeus hoitoon ja ikäihmisellä oikeus turvalliseen vanhuuteen.

– Hyvinvointivaltio ei ole itsestäänselvä. Se tarvitsee jatkuvaa puolustamista ja uudistamista. Tällä hallituskaudella olemme nähneet Orpon hallituksen päätöksiä, jotka heikentävät se perustaa. Orpo-Purran hallitus on leikannut sosiaaliturvaa, työttömyysturvaa sekä muuttanut työelämän pelisääntöjä tavalla, joka heikentää palkansaajien asemaa työmarkkinoilla ja vaikeuttaa työehtojen sopimista kollektiivisesti.

– Sosialidemokraateille vaihtoehto perustuu oikeudenmukaisuuteen, kasvuun ja työllisyyteen. Tarvitsemme enemmän investointeja koulutukseen, tutkimukseen, innovaatioihin ja osaamiseen, Rantanen vaati.

ARVOKKAASEEN juhlaan toi kaupungin tervehdyksen kaupunginjohtaja Olli Luoma. Kuultiin myös musiikkiesityksiä lauluryhmä Cafe Ole sekä Tapani Hertelliltä ja Martti Nissilältä. Harjavallan Nuoret kotkat esitti runoja.

Yhdistyksen entiset puheenjohtajat kukitettiin. SDP:n kultainen ansiomerkki luovutettiin Heli Tommiselle ja Pirjo-Riitta Tuomelalle. Hopeisen ansiomerkin saivat Eila Koivunen, Reijo Nummikari, Markku Perkiö ja Matti Salomäki.

Tilaisuuden juontajana toimi Heli Tomminen ja juhla päättyi yhteisesti laulettuun Työväen marssiin.