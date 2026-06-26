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Politiikka

26.6.2026 14:48 ・ Päivitetty: 26.6.2026 14:48

Harkimon pinna paloi: Kuka hallituksesta antoi miljoonatuet Jan Vapaavuoren hallihankkeelle?

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Garden Helsingin projektiyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori (oik.) hankkeen tiedotustilaisuudessa 18. toukokuuta.

Kansanedustaja Harry Harkimo (Liike Nyt) kertoo tehneensä eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen Garden Helsinki -hallihankkeen valtiontukikuvioista.

Demokraatti

Demokraatti

Paikallislehti Vantaan Sanomat kertoi tällä viikolla, että kokoomustaustaisten urheiluvaikuttajien hallihanke sai valtiolta keväällä mystisesti 35 miljoonaa euroa, vaikka moni samankaltainen urheilu- ja tapahtuma-areena muualla Suomessa on jäänyt ilman tukea.

Saman julkaisijan lehti Helsingin Uutiset vihjaa, että hankkeen puheenjohtaja, entinen kokoomusministeri Jan Vapaavuori olisi junaillut tuen ”jonon ohi”, vanhoilla suhteillaan pääministeripuolueeseen. Hallitus ei ole halunnut kertoa, kuka tukipäätöksen esitteli ja lopulta teki.

Harkimon mielestä tällaiset epäilyt ovat vakavia, ja ne pitää tutkia.

– Tukipäätös syntyi hallituksen puoliväliriihessä ja ilmeisesti täysin ilman varsinaista hakemusta. Silloin viime kädessä pääministeri Petteri Orpon pitää antaa selvitys, miten asiaa on käsitelty, ketkä ovat tehneet päätöksen ja millä perusteilla tuki on annettu, Harkimo suomii tiedotteessaan.

Harkimon mielestä esimerkiksi oikeuskansleri voisi selvittää myös Garden Helsingin tukikriteerit, samalla kun kansleri penkoo Wille Rydmanin (ps) viimeaikaisten sotejärjestölinjausten perusteita.

GARDEN HELSINKI kertoi toukokuussa, että sen noin 400 miljoonan euron arvoinen rakennushanke voisi valmistua vuosina 2030-2031, mikäli työt pääsevät alkuun ensi vuonna.

Helsingin vanhan jäähallin viereen tulevaa suurareenaa on suunniteltu jo viime vuosikymmeneltä alkaen, mutta koronapandemia pani hankesuunnitelmat uusiksi.

Alun perin areenan ympärille piti tulla hotelleja, asuntoja ja toimistojakin, mutta nyt projektin vetäjät puhuvat enää monitoimiareenasta.

Jääkiekkoseura Helsingin IFK ja sen vaikuttajat ovat olleet keskeisiä toimijoita hallihankkeessa.

Harry Harkimo oli vuoteen 2019 asti HIFK:n perinteisen päävastustajan Helsingin Jokerien omistajana.

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