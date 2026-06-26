Harkimon pinna paloi: Kuka hallituksesta antoi miljoonatuet Jan Vapaavuoren hallihankkeelle?

Paikallislehti Vantaan Sanomat kertoi tällä viikolla, että kokoomustaustaisten urheiluvaikuttajien hallihanke sai valtiolta keväällä mystisesti 35 miljoonaa euroa, vaikka moni samankaltainen urheilu- ja tapahtuma-areena muualla Suomessa on jäänyt ilman tukea.

Saman julkaisijan lehti Helsingin Uutiset vihjaa, että hankkeen puheenjohtaja, entinen kokoomusministeri Jan Vapaavuori olisi junaillut tuen ”jonon ohi”, vanhoilla suhteillaan pääministeripuolueeseen. Hallitus ei ole halunnut kertoa, kuka tukipäätöksen esitteli ja lopulta teki.

Harkimon mielestä tällaiset epäilyt ovat vakavia, ja ne pitää tutkia.

– Tukipäätös syntyi hallituksen puoliväliriihessä ja ilmeisesti täysin ilman varsinaista hakemusta. Silloin viime kädessä pääministeri Petteri Orpon pitää antaa selvitys, miten asiaa on käsitelty, ketkä ovat tehneet päätöksen ja millä perusteilla tuki on annettu, Harkimo suomii tiedotteessaan.