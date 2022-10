Harppaus 16,6 prosentista 30,6 prosenttiin – yhä useampi nuori on toiveammatissaan

Nuoret ovat melko tyytyväisiä omiin uravalintoihinsa ja opiskeluihin. Tiedot käyvät ilmi toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n kansalaiskyselystä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Aiempiin vuosiin verrattuna yhä useampi nuori, 30,6 prosenttia vastaajista, on toiveammatissaan. Vastaava luku oli 22 prosenttia vuonna 2020 ja 16,6 prosenttia vuonna 2021.

– Myönteistä on, että iso enemmistö, 77 prosenttia, on tyytyväinen alaan, johon on kouluttautumassa. Merkittävin syy siihen, miksi ei olla kouluttautumassa toiveammattiin, on epätietoisuus siitä, mikä se voisi olla, STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Markus Wright toteaa tiedotteessa.

STTK korostaa opintojen ohjauksen merkitystä, sillä se näyttäisi olevan suurin oman toiveammatin este.

Kyselyn perusteella vain puolet nuorista kokee saaneensa riittävästi ohjausta opintojensa aikana. Parhaiten se näyttää toteutuvan ammattioppilaitoksissa, joissa ohjausta kertoo saaneensa 56 prosenttia vastaajista.

Korkeakoulujen puolella luvut jäävät pienemmiksi (yliopistot 42 prosenttia ja AMK 45 prosenttia).

– Panostuksia korkeakoulujen uraohjaukseen on selkeästi lisättävä, Wright vaatii.

Kyselyyn vastasi yli 2 000 nuorta eri puolilta Suomea elokuun aikana. STTK:n Aula Researchilla teettämä kysely kohdistettiin 15-29-vuotiaisiin ja aiheena oli opiskelu, työ ja toimeentulo.