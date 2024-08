Harris odotetussa puheessaan: ”Presidenttinä seison vahvasti Ukrainan ja Nato-liittolaistemme rinnalla”

Yhdysvalloissa demokraattien puoluekokous on huipentunut presidenttiehdokas Kamala Harrisin puheeseen, jossa hän otti vastaan puolueensa presidenttiehdokkuuden. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Varapresidentti Harris lupasi puheessaan muun muassa tukea Ukrainaa ja Yhdysvaltain Nato-liittolaisia, jos tulee valituksi presidentiksi.

- Pidän huolta, että johdamme maailmaa tulevaisuuteen avaruudessa ja tekoälyssä, jotta Yhdysvallat, ei Kiina, voittaa tämän vuosisadan kilpailun, ja että vahvistamme kansainvälistä johtajuuttamme, emme luovu siitä, Harris sanoi suunnaten kritiikkinsä republikaanien ehdokasta Donald Trumpia kohtaan.

- Trump sen sijaan uhkasi hylätä Naton. Hän rohkaisi (Venäjän presidentti Vladimir) Putinia hyökkäämään liittolaisiamme vastaan. Hän sanoi, että Venäjä voisi tehdä mitä helkkaria haluavat.

Harris mainitsi tavanneensa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin viisi päivää ennen Venäjän hyökkäystä ja varoittaneensa tätä Venäjän aikeista. Hän myös sanoi olleensa rakentamassa kansainvälistä liittoumaa Ukrainan tukemiseksi.

- Presidenttinä seison vahvasti Ukrainan ja meidän Nato-liittolaistemme rinnalla.

Harris lupasi, että hän ei presidenttinä myötäilisi tyranneja ja diktaattoreja, kuten Pohjois-Korean johtajaa Kim Jong-unia. Hän sanoi maailman diktaattoreiden toivovan Trumpin voittoa vaaleissa.

- He tietävät, että häntä on helppo manipuloida imartelulla ja palveluksilla. Trump ei laita itsevaltiaita vastuuseen, koska hän haluaa olla itsekin itsevaltias.

Gazan suhteen Harrisin viesti oli tasapainoileva. Hän lupasi puolustaa sekä Israelin oikeutta puolustaa itseään että palestiinalaisten itsemääräämisoikeutta.

Trump aikoo palvella ainoaa asiakasta, joka hänellä ikinä on ollut: itseään.

HARRIS sai puoluekokouksessa Chicagossa innostuneen vastaanoton. Puheessaan varapresidentti kertasi elämäntarinaansa ja kertoi, kuinka luokkatoverin kokema seksuaalinen hyväksikäyttö sai hänet haluamaan syyttäjäksi. Harris aloitti poliittisen uransa syyttäjänä Kaliforniassa.

Puheen pääviesti oli kontrastin luominen Harrisin ja Trumpin välille. Harris lupasi olla presidentti kaikille yhdysvaltalaisille ja yhdistää maata.

- Trump aikoo palvella ainoaa asiakasta, joka hänellä ikinä on ollut: itseään.

Harris muistutti Trumpin lietsoneen aseistetun väkijoukon hyökkäämään kongressitalolle, kun tämä ei ollut onnistunut kumoamaan edellisten presidentinvaalien tulosta.

- Monella tapaa Donald Trump ei ole vakavasti otettava mies, mutta seuraukset Donald Trumpin paluusta Valkoiseen taloon ovat äärimmäisen vakavat, Harris sanoi.

Hän viittasi myös konservatiivisen ajatuspajan republikaanien vaalivoiton varalta laatimaan laajaan suunnitelmaan, joka tunnetaan nimellä Project 2025.

- Me kaikki tiedämme, miltä toinen Trumpin kausi näyttäisi. Se on kaikki tehty selväksi Project 2025:ssa, jonka hänen lähimmät avustajansa ovat kirjoittaneet, ja sen loppusummana on viedä maamme takaisin menneisyyteen.

Trump on toistuvasti sanonut, että hänellä ei ole mitään tekemistä Project 2025:n kanssa.

HARRIS puhui myös taloudesta ja lupasi vahvistaa Yhdysvaltain keskiluokkaa. Hän sanoi, että Trump ei ymmärrä mitään tavallisten yhdysvaltalaisten elämästä, kun taas Harris itse on perheestä, joka joutui aikoinaan elämään tiukalla budjetilla.

Hän syytti Trumpia myös aborttioikeuden romuttamisesta. Harrisin mukaan Trump on ylpeä siitä, että valitsi korkeimpaan oikeuteen tuomareita, jotka kumosivat aborttioikeuden liittovaltion tasolla.

- Kun kongressi hyväksyy lain, joka palauttaa nämä oikeudet, allekirjoitan sen ylpeästi presidenttinä, Harris sanoi.

Hän lopetti puheensa kritisoimalla Trumpia ja tämän varapresidenttiehdokasta JD Vancea siitä, että nämä jatkuvasti puhuvat siitä, kuinka huonosti asiat Yhdysvalloissa ovat.

- Äitini opetti, että älä anna ikinä kenenkään kertoa sinulle, kuka olet, vaan näytä heille, kuka olet. Amerikka, näytetään toisillemme ja muille, keitä me olemme ja mitä edustamme: vapautta, mahdollisuuksia, myötätuntoa, kunniaa, reiluutta ja loputtomia tilaisuuksia, Harris hehkutti.

- Kirjoitetaan seuraava hieno luku kaikkien aikojen erityislaatuisimpaan tarinaan.