Hartwall poistuu areenan nimestä – logo lähti jo seinästä

Juomavalmistaja Hartwall on irtisanonut markkinointisopimuksensa Hartwall Arenaa hoitavan Helsinki Halli Oy:n kanssa.

Hartwall on ollut areenan juomatoimittaja sen avautumisesta lähtien ja areenan nimi on pysynyt samana jo yli 20 vuotta. Osa areenan osakkeista on venäläisten kansainvälisillä pakotelistoilla olevien henkilöiden omistuksessa.

– Venäjän aloittama sota on järjetön ja tuomittava teko. Jatkossa areena ei kanna Hartwallin nimeä, ja Hartwallin logo on poistettu areenan seinästä, toimitusjohtaja Kalle Järvinen Hartwallilta perustelee tiedotteessa.