Hätäkeskuslaitos: Päivitä vaaratiedotteista ilmoittava 112 Suomi -sovellus

Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi -sovelluksen. Hätäkeskuslaitos kertoi tiistaina, että Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantaiaamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Teknisen häiriön vuoksi vaara ohi -tiedotteen antaminen perjantaina viivästyi. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Häiriö poistui samana aamuna.

112 Suomi -sovelluksen käyttäjä ei välttämättä saanut viestiä droonihälytyksestä, jos esimerkiksi sovellus oli jäänyt päivittämättä tai sille ei ollut annettu lupaa käyttää sijaintia jatkuvasti.

Sovelluksen taustapalvelua kuormittivat erityisesti vanhat sovellusversiot, Hätäkeskuslaitos kertoi tiistaina. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien versioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Rajoitus koskee yli kaksi vuotta vanhoja sovellusversioita.

- Rajoituksen myötä osa ominaisuuksista, kuten tiedotteet, eivät enää toimi. Sijaintitietojen välittäminen kuitenkin onnistuu, sovellusasiantuntija Sami Suomalainen kertoo tiedotteessa.

Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan.

PARHAITEN sovellus toimii Hätäkeskuslaitoksen mukaan silloin, kun se on päivitetty uusimpaan versioon. Tällä hetkellä uusin versio on iPhoneissa 4.8.9 ja Android-puhelimissa 4.8.8.

Asetukset kannattaa Hätäkeskuslaitoksen mukaan lisäksi sallia niin, että sovellus päivittyy taustalla automaattisesti. Sovelluksen tulee myös sallia käyttää sijaintitietoja aina. Sijaintitiedon salliminen ei Hätäkeskuslaitoksen mukaan syö puhelimen akkua.

Hätäkeskuslaitos kehottaa myös sallimaan sovelluksen ilmoitukset ja avaamaan sovelluksen säännöllisin väliajoin, jotta ilmoitukset vaaratiedotteista tulevat perille. Iphone-puhelimissa sovelluksen täytyy olla auki taustalla, jotta saa alueelliset tiedotteet.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 13.37.