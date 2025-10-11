Politiikka
11.10.2025 12:34 ・ Päivitetty: 11.10.2025 12:34
HBL: Ben Zyskowiczin paluu eduskuntaan on yhä epävarmaa
Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) kertoi Hufvudstadsbladetin haastattelussa, ettei hän tiedä, palaako enää koskaan eduskuntatyöhön.
Zyskowicz (s. 1954) sai aivoinfarktin heinäkuussa, ja siitä toipuminen on yhä kesken. Kansanedustaja on yhä sairaalassa.
Terveys tekee tulevaisuudesta hänen mukaansa äärimmäisen epävarman.
Zyskowicz sanoi, ettei hän, lääkärit tai kukaan muukaan tiedä, palautuuko hänen työkykynsä.
Konkarikansanedustajalle on kirjoitettu sairauslomaa toistaiseksi tammikuun loppuun asti.
Zyskowiczista tuli perjantaina Suomen historian pitkäaikaisin kansanedustaja. Hänet valittiin eduskuntaan vuonna 1979.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.