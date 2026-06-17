Heidi Viljanen Satakunnan demarien eduskuntavaaliehdokkaaksi

Kankaanpään Työväenyhdistys esitti tiistaina 16.6. kokouksessaan Heidi Viljasta SDP:n eduskuntavaaliehdokkaaksi Satakunnasta. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

– Olen ilolla mukana Satakunnan demareiden ehdokasjoukkueessa tekemässä SDP:stä pääministeripuoluetta, sanoo Viljanen.

Viljanen on tuttu nimi maakunnan politiikassa. Hän toimi kansanedustajana vuosina 2019-2023, jolloin hän oli jäsenenä hallinto- sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Tällä hetkellä Viljanen toimii Kankaanpään kaupunginvaltuuston puheenjohtajana sekä Satakunnan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtajana. Hän on myös SDP:n Satakunnan piirin puheenjohtaja.

Ammatillisesti hän on rakentanut pitkän uran päihdekuntoutuksen parissa, viimeksi Kankaanpään A-kodin johtajana vuoteen 2025 asti.

KOKOUSKESKUSTELUSSA käytiin läpi Heidin tulevaa kampanjaa, mutta myös laajemmin sitä, mistä Suomen politiikassa tällä hetkellä on kyse ja mihin suuntaan pitäisi mennä.

SDP:n puoluekokouksessa hyväksytty poliittinen ohjelma antaa hyvän linjan kohti eduskuntavaaleja.

On kuitenkin tärkeää huomioida erilaiset näkökulmat, koska Suomi näyttäytyy hyvin erilaisena maakunnasta riippuen, kokousväki totesi.

”Hyvinvointialueiden rahoituslaki on arvioitava uudelleen”

Puolueen ohjelma korostaa hyvinvointialueiden itsehallinnon vahvistamista ja niiden vapautta kehittää palveluitaan. Viljanen johtaa parhaillaan juuri sitä rakennetta, jonka vahvistamista puolue ajaa.

– Tiedän, mitä hyvinvointialueiden vahvistaminen tarkoittaa käytännössä. Se tarkoittaa, että ihminen saa apua silloin kun tarvitsee, ei vasta sitten, kun kriisi on jo täydessä käynnissä. Valtion ei tule lyhytnäköisellä toiminnalla heikentää näitä mahdollisuuksia. Siksi hyvinvointialueiden rahoituslaki on arvioitava uudelleen ja tehtävä tarvittavat muutokset, toteaa Viljanen.

Viljasen vaalipäällikkönä toimii kankaanpääläinen Katri Kujanpää, jolla on vahva kokemus niin politiikasta kuin kampanjatyöstä.