Heinäluoma toivoo komissiolta kunnianhimoa rahanpesun torjumiseksi – satojen miljardien ongelma

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) toivoo Euroopan komissiolta kunnianhimoisia toimia rahanpesun suitsimiseksi komissaari Valdis Dombrovskisille lähetetyssä kirjeessä.

Demokraatti.fi

Heinäluoma korostaa perjantaina lähetetyssä kirjeessään, että EU-tason sääntelyssä on vakavia puutteita. Heinäluoma korostaa tarvetta tehostaa Euroopan tason valvontaa ja jäsenmaiden välistä tietojen vaihtoa. Lisäksi on tarpeen arvioida ja mahdollisesti muuttaa muiden keskeisten toimijoiden kuten tilintarkastus- ja kirjanpitoyritysten sääntelyä.

Rahanpesu on satojen miljardien eurojen suuruinen ongelma, joka on läheisesti kytköksissä rikolliseen toimintaan kuten veronkiertoon, huume- ja ihmiskauppaan sekä terrorismin rahoittamiseen. Kansallista liikkumavaraa on paljon, joten rahanpesijät käyttävät hyväkseen maita, joissa valvonta on puutteellista.

Euroopan komissiolta odotetaan uutta rahanpesunvastaista toimintasuunnitelmaa maaliskuun lopulla.

– Ursula von der Leyenin johtama komissio on luvannut arvioida olemassa olevaa lainsäädäntöä ja lisätä EU-tason valvontaa rahanpesun torjumiseksi. Kroatia on luvannut ottaa asian valtiovarainministerien neuvoston Ecofinin asialistalle vielä kevään aikana. Näistä lupauksesta on pidettävä kiinni, sillä rahanpesu syö tavallisten ja rehellisten eurooppalaisten voimavaroja, toteaa Heinäluoma.