Helsingin kaupungin palkkasotkussa uusia käänteitä – SDP:n valtuustoryhmästä ihmetellään tapahtunutta: ”Uskomatonta leväperäisyyttä”

Helsingin kaupungin palkkasotku sakenee. Viimeisin käänne on Helsingin Sanomien mukaan se, että kaupungin työntekijöiden palkkatietoja on jäänyt kirjaamatta myös tulorekisteriin. Johannes Ijäs Demokraatti

Esimerkiksi työeläkemaksuja on tämän vuoksi jäänyt maksamatta.

Palkkajärjestelmän uudistamisen epäonnistumisesta johtuvat maksuongelmat ovat kestäneet jo kuukausia ja tuhannet työntekijät ovat saaneet virheellisiä palkkoja tai jääneet jopa palkatta.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok.) on arvioinut, että ongelmia saattaa olla myös edessäpäin kuukausien ajaksi.

Helsingin kaupunginvaltuuston SDP:n valtuustoryhmän jäsen Pentti Arajärvi hämmästelee, ettei kaupunki ole saanut asioita nopeammin järjestykseen.

– Onhan se uskomatonta leväperäisyyttä, että tällaista asia ei saada kuntoon tai että ylipäänsä joudutaan tällaiseen tilanteeseen. Kyllähän tähän olisi pitänyt herätä heti silloin, kun rupeaa ongelmia tulemaan. En tiedä, onko herätty. Tämä ei saisi paisua missään tapauksessa tällaiseksi sekä kestoltaan että laajuudeltaan, Arajärvi kommentoi palkkasotkun käänteitä.

Hän ihmettelee, ettei edes peruspalkkaa ole välttämättä pystytty maksamaan kaikille.

– Kyllä kai edes peruspalkan suuruus tiedetään tai on selvitettävissä jokaisen kohdalla hyvinkin nopeasti.

– Kaupungin on otettava vastuu niistä menetyksistä, joita palkansaajille on tullut, Arajärvi sanoo ja muistuttaa, että kyse on ollut jopa elinkustannuksista muun muassa velkojen ja vuokrien maksun lisäksi.

Kun Arajärveltä kysyy vastuunkantajien perään, hän toteaa, ettei tiedä, missä vaiheessa pormestari on ilmoittanut, ettei asian selvittämisen kustannuksissa ole rajaa.

– Toivottavasti mahdollisimman varhain ja toivottavasti se on otettu vakavasti.

Vartiainen sanoi ainakin 23.7., että ongelmien ratkaisemiseksi kaupungilla on ”piikki auki”.

– Ei tästä voida vastuuttaa yksittäisiä palkanmaksajia. Vastuu on johtavilla henkilöillä toisaalta taloushallintopalvelussa ja kaupungilla, Arajärvi summaa.

Siihen, onko epäonnistumisella merkitystä kaupungin johtamisjärjestelmän kuten pormestarimallin kannalta, Arajärvi ei osaa ottaa kantaa.

”Kyllä koko johdon täytyy kantaa vastuuta.”

SDP:n Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma toteaa olevansa surullinen kaupungin työntekijöiden puolesta. He ovat eläneet koko kevään ja kesän epävarmuudessa.

– Osallahan ovat menneet kesälomasuunnitelmat uusiksi sen takia, että palkkaa ei ole tullut tai se on tullut vain osittain. Tämähän on täysin työnantajavelvoitteiden rikkomista, kun on jouduttu tällaiseen tilanteeseen, Heinäluoma sanoo.

Häntä harmittaa myös kaupungille syntyvä mainehaitta ja sotkusta aiheutuvat kustannukset. Työntekijöiden luottamus kaupunkityönantajaan on kärsinyt.

– Tietenkin tässä on iso lommo tullut. Nyt täytyy pohtia luottamuksen palauttamista. Toivon, että pormestarin johdolla saadaan kompensointia työntekijöille. Jo kesäkuussa vaadin kaupungilta, että selvitetään miten viivästyneet palkat voidaan maksaa viivästyskorokoinenen. Se nyt on vähintään tehtävä. Lisäksi täyty miettiä, onko muita toimia, joilla luottamusta saadaan palautettua, Heinäluoma toteaa.

Heinäluoma toteaa julkisuudesta lukeneensa, että ainakin pormestari Vartiainen on ottanut vastuuta tapahtuneesta.

– Mutta kyllä koko johdon täytyy kantaa vastuuta, pormestarin, jolle kuuluvat henkilöstöasiat ja virkamiesjohdon, kansliapäällikön ja henkilöstöjohtajan. Niin isosta asiasta on kyse ja niin vakavia virheitä on tapahtunut.

Kenenkään asemaa Heinäluoma ei ainakaan vielä tässä vaiheessa olisi kyseenalaistamassa, vaan muistuttaa asioiden etenemisjärjestyksestä.

– Ajattelen itse niin, että ensin pitää keskittyä kiireisimpään ja tärkeimpään asiaan eli että saadaan itse asia korjattua ja palkat maksettua ajallaan ja kunnolla. Sitten sen jälkeen on syytä keskustella, mitä on mennyt vikaan ja kenen vika se on ollut. Asiat pitää laittaa tärkeysjärjestykseen. Nyt on syytä keskittyä siihen, että kaikki resurssit annetaan palkanlaskentaan ja virheiden korjaamiseen siellä.

Jälkipuinnin ja vastuukysymysten pohdinnan aika onkin Heinäluoman mukaan sitten, kun palkkasotkusta on valmistunut ulkopuolinen selvitys.

– Varmasti kun se valmistuu, se tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn. Siinä yhteydessä pitää pohtia jatkotoimenpiteitä ja mahdollisia johtopäätöksiä riippuen tietenkin siitä, mitä havaintoja siinä on.

”Jos on keskusteluyhteys, pystytään nopeammin reagoimaan.”

Pentti Arajärvi muistuttaa, että kaupunginvaltuusto on poliittinen toimija eikä tilanne ole suoraan sen päätäntävallassa. Valtuusto on kuitenkin käynyt pitkän keskustelun palkanmaksuongelmista.

Arajärvi nostaa tapahtuneen arvioinnissa esiin muun muassa tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien roolin. Valtuusto voi aikanaan käsitellä asiaa tarkastuslautakunnan kertomuksen kautta, joka tosin tulee käsittelyyn vasta pitkällä viiveellä akuuttiin tilanteeseen nähden.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen…

– Onhan se hyvä selvittää, kuka on vastuussa ja mistä syystä sotku on syntynyt.

Eveliina Heinäluoma lupaa, että SDP:n valtuustoryhmä tekee kaikkensa, että ihmiset saisivat asianmukaisen korvauksen puuttuvien palkkojen tai palkanosien lisäksi.

– Ja teemme myös kaiken, että saadaan korjausliikkeitä luottamuksen palauttamiseksi kaupunkiin.

Heinäluoma painottaa myös, että kaupungin johdon, pormestarin, henkilöstöjohtajan ja kansliapäällikön on syytä myös istua alas henkilöstöjärjestöjen kanssa ja käydä tilanne läpi. Sinnekin tarvitaan luottamuksen palauttamista.

– Muun muassa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajat ovat etukäteen jo varoittaneet haasteista, joita muilla kaupungeilla on ollut palkanmaksussa. Esimerkiksi Espoon haasteet olivat tiedossa. Tätä ei ollut kuunneltu.

– Toivoisin myös, että kaupungin johto laajasti eli sekä pormestari että henkilöstöjohto tapaisivat hankilöstöjärjestöjä säännöllisesti. Jos on keskusteluyhteys, pystytään nopeammin reagoimaan.