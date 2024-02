Helsingin kaupunki korottaa yli 4 500 työntekijän palkkaa – Laisaari: “Merkityksellistä panostaa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten pysyvyyteen”

Helsingin kaupunki korottaa yli 4 500 työntekijän palkkaa, mukana ovat varhaiskasvatuksen opettajat, sosiaalityöntekijät ja psykologit. Demokraatti Demokraatti

Palkkakehitysohjelma on Helsingin kaupungin oma ohjelma, jolla korotetaan henkilöstön palkkoja työ- ja virkaehtosopimusten mukaisten korotusten lisäksi. Korotuksia saavat henkilöstöryhmät vaihtelevat vuosittain.

Helsingin kaupungin palkkakehitysohjelma on osa vuosittaista talousarvioprosessia. Palkkakehitysohjelman toteuttamisesta ja määrärahan käytöstä päätetään vuosittain kaupunginvaltuustossa.

Palkkakehitysohjelma on eriytetty kahteen osaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan uudistuksen myötä. Kunta-Helsingin palkkakehitysohjelman toteutukseen on varattu tänä vuonna 7 miljoonaa euroa ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palkkakehitysohjelman toteutukseen 4,5 miljoonaa euroa, kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Tänä vuonna kunta-Helsingin palkkakehitysohjelmasta palkankorotuksia saavat varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen S2-opettajat (suomi toisena kielenä), varhaiskasvatuksen sosionomit, varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja kiertävät varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Kaupunki kertoo, että tämän seurauksena lähes 3 000 työntekijän palkka nousee 164 euroa.

Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan noin 300 nuoriso-ohjaajaa saa keskimäärin 75 euron palkankorotuksen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palkkakehitysohjelma kohdistuu sosiaalityöntekijöille ja johtaville sosiaalityöntekijöille, lastenvalvojille, psykologeille, johtaville ja vastaaville psykologeille sekä neuropsykologeille.

Myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla työskentelevät oppilas- ja opiskelijahuollon psykologit ja johtavat psykologit saavat palkankorotuksen. Näissä ammattiryhmissä korotuksen suuruus on 200 euroa työntekijää kohden. Lisäksi puheterapeutit saavat 300 euron korotuksen.

– Olen ylpeä ja iloinen omasta palkkakehitysohjelmastamme, joka mahdollistaa meille kaupunkina eri henkilöstöryhmiemme palkkojen korottamisen, pormestari Juhana Vartiainen (kok.) sanoo kaupungin tiedotteessa.

KASVATUKSEN ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaari toteaa omassa tiedotteessaan olevansa erittäin tyytyväinen ohjelmaan, jossa on ymmärretty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tarpeita ja panostettu varhaiskasvatukseen.

– Olen todella tyytyväinen tehtyyn ratkaisuun, jossa on huomioitu se tosiasia, että meillä on suuri pula Helsingissä juuri varhaiskasvatuksen opettajista. Me demarit korostimme budjettineuvotteluissa sitä, että kaupungin on oltava hyvä työnantaja, kun haluamme ratkaista työvoimapulaa niin varhaiskasvatuksessa kuin muillakin toimialoilla, Laisaari sanoo.

Laisaari nostaa esiin myös sen, että sote-puolella panostetaan lasten ja nuorten kanssa työskenteleviin ammattilaisiin, kun oppilashuollossa työskentelevät psykologit saavat palkan korotuksen, lisää palkkaa maksetaan jatkossa myös puheterapeuteille.

– On tärkeää huolehtia helsinkiläisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta kaupungissamme. Tästä syystä on erittäin merkityksellistä panostaa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten pysyvyyteen ja arvostukseen myös palkkauksen keinoin, hän sanoo tiedotteessaan.