Helsingin kirjamessuilla jaettiin tietokirjailijapalkinnot viidelle

Suomen tietokirjailijat ry on jakanut vuoden 2024 Tietokirjailijapalkinnot yhteensä viidelle tekijälle. Tunnustuksen saivat Anu Lahtinen, Risto Niku, Pasi Saukkonen, Seppo Vuokko ja Johanna Vehkoo lauantaina Helsingin kirjamessuilla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tietokirjailijapalkinnot ovat kukin suuruudeltaan 8 000 euroa, ja ne myönnetään tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta tietoteostuotannosta.

Tämän vuoden palkituista Anu Lahtinen on tietokirjailija ja Helsingin yliopiston historian professori. Risto Niku on toimittaja ja tietokirjailija. Pasi Saukkonen on kulttuuripolitiikan dosentti ja politiikan tutkija, joka toimii erikoistutkijana. Seppo Vuokko on kasvitieteilijä ja luontotoimittaja, Johanna Vehkoo puolestaan toimittaja ja tietokirjailija.

Vuotuiset Tietokirjailijapalkinnot jaettiin nyt 24. kertaa.