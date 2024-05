Helsingin Sanomien valokuvaajalle kahden viikon porttikielto eduskuntaan

Helsingin Sanomien valokuvaaja on saanut kahden viikon porttikiellon eduskuntaan. Asian vahvistaa STT:lle eduskunnan tieto- ja viestintäjohtaja Rainer Hindsberg. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Porttikiellon syynä on valokuvaajan toiminta perussuomalaisten ryhmähuoneen ulkopuolella torstaina iltapäivällä. Hindsbergin mukaan kuvaaja seisoi eduskuntaryhmän kokouksen aikana hyvin lähellä ryhmähuoneen ovea ja korva ovea vasten.

- Siinä tilanteessa ei voi välttyä mielikuvalta, että on yritetty kuunnella, mitä siellä tapahtuu, Hindsberg sanoo.

- Tämä on ollut lyhytkestoinen tapahtuma, mutta siitä huolimatta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä käsitteli torstain kokouksessaan kansanedustaja Timo Vornasen erottamista ryhmästä.

- Ryhmähuoneessa oli joku seurannut verkkolähetystä ja havainnut, että siellä on joku oven takana, Hindsberg kertoo.

Hindsbergin mukaan myös hänen kollegansa olivat kiinnittäneet tapaukseen huomiota. Hän sai sitä kautta alun perin tiedon asiasta.

EDUSKUNNAN mediaohjeen mukaan eduskuntaryhmien kokoukset eivät ole julkisia ja niissä käytettyjä puheenvuoroja ei ole tarkoitettu ulkopuolisten tietoon.

- Kun on ollut tilanne, jossa tätä vastaan on tehty syntiä, niin katsoin, että tälle pitää tulla jonkinlainen seuraus, Hindsberg kertoo.

Hän sanoo pyrkineensä varmistamaan, että seurauksesta ei muodostu HS:lle kohtuutonta.

- Heillä on onneksi useita kuvaajia tänne (eduskuntaan) akkreditoituna.

Hindsberg kertoo käyneensä tapahtuneesta rakentavan keskustelun HS:n kuvaajan kanssa.

- Hän ymmärtää, että tästä on saattanut luottamus horjua, ja hän on siitä kovin pahoillaan. Hän on esittänyt eduskunnalle anteeksipyynnön, ja me olemme sen hyväksyneet. Hän myös ymmärtää ja hyväksyy tämän seurauksen.

Tapauksesta kertoi aiemmin Iltalehti.