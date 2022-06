Helsingin yliopisto lyö lapun Kiinan rahoittaman instituutin ovelle – tästä on kyse

Helsingin yliopisto lakkauttaa alaisuudessaan toimivan Konfutse-instituutin. Instituutti on Kiinan valtion rahoittama. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kymmeniä yliopistoissa toimivia Konfutse-instituutteja on lopetettu eri maissa, koska niiden on epäilty levittävän propagandaa. Helsingin yliopiston vararehtori Hanna Snellman kertoi STT:lle, että lakkauttamisesta on keskusteltu jo tammikuussa, mutta virallinen ilmoitus lähetettiin tällä viikolla.

Yliopiston päätöksestä uutisoi aiemmin Yle.

Miksi yhteistyöstä haluttiin eroon, vararehtori Snellman?

- Meillä on vahva halu vahvistaa kiinan osaamista. Haluamme ottaa opetuksen kokonaan omiin käsiimme ja palkata itse opetushenkilökunnan. Helsingin yliopiston Konfutse-instituutti poikkeaa siten maailmalla olevista instituuteista, että keskitymme vain kiinan kielen opetukseen. Pääsyy on se, että haluamme vahvistaa kiinan kielen osaamista ja itse palkata opettajat, jotka tekevät tutkimusperustaista opetusta. Instituutin opiskelijat ovat kyllä olleet tosi tyytyväisiä, opetus on ollut tosi suosittua ja sitä on kiitelty. Meillä ei ole ollut mitään valittamista.

Muutkin maat ovat lakkauttaneet Konfutse-instituutteja. Onko siis tavallaan seurattu muita maita?

- Teemme tietenkin itse omat päätökset. Maailmalla on monia hyviä yliopistoja, jotka eivät ole lakkauttaneet instituuttejaan.

Onko ollut pelkoa siitä, että on jotain vaikutusyrityksiä?

- Vararehtorina minulle ei ole tullut eteen vaikutusyrityksiä.

Miksi opetus halutaan lopettaa, vaikka se oli hyvää?

- Kuten sanoin, haluamme sen omiin käsiimme. Haluamme vahvistaa kiinan osaamista ja tehdä sen omin keinoin.

Millainen se tapa sitten on?

- Että valitsemme henkilöstön itse ja olemme työnantajaroolissa. Instituutissa emme ole samalla lailla työnantajia kuin niillä, jotka olemme itse rekrytoineet ja tehneet tehtäväkuvan. Instituutin ideaan kuuluu, että työnantajana ei ole yliopisto vaan kiinalainen yhteistyötaho eli meillä Renmin-yliopisto.

Miten Kiina on rahoittanut opetusta?

- Raha ei ole tullut meille, vaan Renmin-yliopisto kustantaa lähettämänsä opettajat ja varajohtajan. Rahansa se on toki saanut Kiinan opetusministeriöltä. Lisäksi Helsingin yliopisto on saanut pienehköä toiminta-avustusta tapahtumiin sekä materiaaliapua.