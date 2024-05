Helsinki Pride -tapahtuman suojelijat on julkaistu

Helsingin pormestarikunta on Helsinki Pride -tapahtuman suojelija tänä vuonna. Demokraatti Demokraatti

Asiasta kertoo tiedotteessa Helsinki Pride -yhteisö.

Helsingin pormestarikunta kaudella 2021-2025 on kokoomuksen Juhana Vartiainen (Helsingin pormestari), sosiaalidemokraattien Johanna Laisaari (kasvatus ja koulutus), vihreiden Anni Sinnemäki (kaupunkiympäristö), vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki (kulttuuri ja vapaa-aika) ja kokoomuksen Daniel Sazonov (sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi).

Helsingin kaupunki on Helsinki Pride -tapahtuman pitkäaikainen yhteistyökumppani.

Suojelijana toimiva pormestarikunta lähettää viestin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta:

– Ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistäminen on yhteinen asiamme. Helsinki on kaupunki, jossa on tilaa erilaisille elämäntavoille ja mielipiteille. Meille moninaisuus on rikkaus. Koko Helsingin pormestarikunta toimii ylpeästi Helsinki Pride -tapahtuman suojelijana. Myös tapahtuman tämän vuoden teema, rauha ja toivo, puhuttelee meitä ja varmasti koko kaupunkia laajasti, tiedotteessa todetaan.

– Helsingin tulee olla myös sateenkaari-ihmisille hyvä, yhdenvertainen ja ennen kaikkea kaupunki toivoa täynnä. Meille on tärkeää, että myös tapahtuman suojelija kantaa tätä viestiä. Siksi pormestarikunta, joka koostuu suojelijoista yli puoluerajojen, on oikea taho välittämään Helsinki Pride -tapahtuman tavoitteita. Toivo syntyy teoista ja nyt rakennamme rauhaa ja parempaa tulevaisuutta – yhdessä, sanoo Helsinki

Pride -yhteisön puheenjohtaja Senni Moilanen.

Kesäkuinen Helsinki Pride -tapahtuma huipentuu 29. päivänä järjestettävään Pride-kulkueeseen ja puistojuhlaan.