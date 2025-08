Helteinen heinäkuu toi kävijäennätyksen Työväenmuseo Werstaalle – ”Takavuosina tällaisesta vilinästä vain haaveiltiin”

Työväenmuseo Werstas takoi heinäkuussa kävijäennätyksen, kun kuukauden aikana museoon kävi tutustumassa yli 10 000 kävijää. Demokraatti Demokraatti

Työväenmuseo Werstas on perustettu vuonna 1993 ja tamperelaismuseo on kasvattanut suosiotaan tasaisesti. Sisäänpääsy Werstaalle on maksuton.

– Kesäsesonki tulee vuosi vuodelta aina vain vilkkaammaksi. Olen työskennellyt Työväenmuseo Werstaan johtajana jo 20 vuotta, ja takavuosina tällaisesta vilinästä vain haaveiltiin, museonjohtaja Kalle Kallio kertoo tiedotteessa.

– Tampere on nyt kiinnostava kesäkaupunki ja Werstas on onnistunut tavoittamaan oman yleisönsä. Toki viileät museot ovat olleet miellyttävää ajanvietettä myös helteellä, hän sanoo.

Werstaalta arvioidaan, että heinäkuun ennätyksellistä kävijävirtaa selittää onnistunut näyttelytarjonta.

Esillä on muun muassa juhannuksen alla avattu yhteiskuntakriitikko ja sarjakuvataiteilija Riina Tanskasen näyttely Tympeät tytöt – Luokkakipuja.

– Vaaleanpunainen näyttely käsittelee tyttöyden ja talouden keskinäisiä suhteita: työtä, valtaa, sukupuolta ja talousjärjestelmää. Vakavasta aiheesta huolimatta Tympeät tytöt on karnevalistinen taideprojekti, joka antaa mahdollisuuden nauraa, osallistua ja olla oma itsensä, tiedotteessa kuvaillaan.

Werstas kertoo saaneensa myös erityistä kiitosta lapsiperheiltä, kun museossa pääsee kauppaleikkeihin päänäyttelyn Osuusliike Vekarassa. Rieväkone Sulo on myös lapsiperheiden pitkäaikainen suosikki. Myös Rakentajat-näyttelyssä lapset pääsevät touhuamaan ja Teollisuusmuseon lattiatasossa ”hiirivitriinit” perheen pienimmille kutsuvat kurkkimaan.