Henriksson ryhmäpuheenjohtaja Adlercreutzin maahanmuuttokirjoituksesta: ”Yksittäisen kansanedustajan pohdiskelua”

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Anders Adlercreutzin maahanmuuttoaiheista blogikirjoitusta ei ollut käsitelty etukäteen yhdessä, sanoo RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

– En ollut tietoinen. Luin tästä matkalla lentokentältä tänne. Tämä on ollut hänen omaa pohdiskeluaan. Tietysti siinä on ne asiat, jotka myös RKP:lle ovat tärkeitä mutta tämä on yksittäisen kansanedustajan pohdiskelua, Henriksson sanoi Säätytalon aulassa maanantaina iltapäivällä.

Adlercreutzin kirjoitus kirvoitti reaktion perussuomalaisten puheenjohtajasta Riikka Purrasta, joka kertoi olevansa huolestunut, ettei maahanmuuttoon saisi esittää rajoituksia. Purran mukaan kirjoitus oli ainakin osittain suunnattu perussuomalaisten linjaa vastaan.

Adlercreutz ei itse pitänyt kirjoitustaan varsinaisena kannanottona vaan neutraalina kirjoituksena, joka pohjaa asiantuntijoiden näkemyksiin.

- Siinähän siteerasin Etlan (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos) tutkimuksia ja tilastoja.

Adlercreutz kirjoittaa blogissaan muun muassa, että ”ellemme saa nettomaahanmuuttoa kasvatettua useilla kymmenillä tuhansilla ihmisillä vuositasolla, olemme pulassa”. Hän jatkaa, että Etlan selvityksen mukaan nykyisellä tasolla pysyminen johtaisi siihen, että työvoimamme pienenisi 20 prosenttia seuraavien 50 vuoden aikana.

PERUSSUOMALAISET on sanonut osallistuvansa vain sellaiseen hallitukseen, jossa maahanmuutto selvästi kiristyy.

Purra pohtikin, että jos ensin olisi käsitelty vaikeat asiat, olisi ylipäätään nähty, onko edellytyksiä jatkaa hallitusneuvotteluja tällä kokoonpanolla.

Hallitusneuvottelujen neljännellä viikolla on puheenjohtajien mukaan edessä tukku vaikeita asioita soten rahoituksesta maahanmuuttoon ja ilmastopolitiikkaan.