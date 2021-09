Henriksson tiivisti ilmastotoimista päättämisen vaikeuden: ”Sellaista tietoa ei maailmassa ole”

– Tämä on nyt vasta toinen päivä, kun hallitus täällä kokoontuu, RKP:n puheenjohtaja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) muistuttaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Henriksson kertoi medialle Säätytalon portailla ennakkotunnelmiaan ennen riihen toista päivää.

– Olemme jo aika lähellä ratkaisua, Henriksson sanoi ollen huomattavasti positiivisemmalla mielellä liikkeellä kuin hetkeä aiemmin Säätytalolle rientäneet puolueittensa puheenjohtaja Li Andersson (vas.) ja Maria Ohisalo (vihr.).

– Päästiin eteenpäin eilen työllisyysasioissa. Mielestäni myös ilmastoasioissa ollaan päästy pitkälle, Henriksson jatkoi.

Ilmastotoimista on Henrikssonin mukaan hyvä paketti pöydällä ja koko hallituksen intressi on, että paketti on uskottava.

Ilmastotoimien mittaaminen tarkasti on kuitenkin haastavaa:

– Se, että nyt puhutaan ehkä jonkin desimaalin vaikutuksista, on sellainen asia, että tehtiin me minkälaisia päätöksiä tahansa, kukaan ei voi olla sataprosenttisesti varma. Sellaista tietoa ei maailmassa ole. Mielestäni meillä on hyvä kokonaisuus jo pöydällä. Keskustellaan nyt lisää, että päästään päätöksiin.

Lämmityspolttoaineiden veronkiristystä RKP ei näe ratkaisuksi. Se olisi Henrikssonin mukaan ongelmallinen varsinkin pienituloisille, myös maatalousyrittäjille.

– Mutta me kannustamme vahvasti siihen, että vaihdetaan se öljypannu muuhun lämmitysmuotoon niin, että pääsemme päästöttömään Suomeen. Sen takia meille on tärkeätä se, että paketissa on myös mukana kannustavia toimenpiteitä. Kotitalousvähennys, josta päätettiin jo puoliväliriihessä, on tärkeä asia.

Kehys- eli puoliväliriihessä päätettiin, että öljylämmityksestä luopumisen osalta kotitalousvähennyksen enimmäismäärää kasvatetaan 2 250 eurosta 3 500 euroon.

Henriksson päätti, että jos tahtoa on, jo tänään budjettiriihessä päästään ratkaisuihin.

Työllisyystoimista ei saada koko 110 miljoonan euron pakettia eteenpäin, Henriksson vahvisti.

Päätettävien toimien pitäisi vahvistaa julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla. Jos päätöksiä ei synny tänään, ne on määrä tehdä vielä tämän hallituskauden kuluessa.

Neuvottelut jatkuvat tänään kello 10 alkaen hallituspuolueiden puheenjohtajien eli viisikon neuvottelulla.