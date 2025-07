Hermostuivatko persut turhaan? Komission esitys onkin linjassa Suomen ilmastolain kanssa

– Jos noudatamme ilmastolakia, olemme sillä polulla mitä komission esityksen pohjalta on tulossa, Ollikainen sanoo Demokraatille.

Petteri Orpon (kok) hallitus on sitoutunut lain tavoitteisiin hallitusohjelmassaan.

Komissio esittää, että EU-maiden tulee vähentää 90 prosenttia ilmastopäästöistään vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteilla pyritään estämään ilmaston lämpeneminen yli kahden asteen. Vuoteen 2050 mennessä EU:n on määrä olla hiilineutraali.

HALLITUSPUOLUE perussuomalaiset on heinäkuun alkupäivinä riitauttanut ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan (kok.) linjauksen, jonka mukaan Suomi tukee komission esitystä. Muun muassa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) on tänään arvostellut Multalaa kantansa kertomisesta ennen kuin hallitus on asiasta keskustellut.