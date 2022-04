Hesburger: ”Yrittäjille on ilmoitettu, että ravintoloiden ovet on suljettava välittömästi”

Hesburgerin kaikkien omien ravintoloiden ovet sulkeutuvat Venäjällä huhtikuun loppuun mennessä, yhtiö kertoo tiedotteessaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Paikallisille yrittäjille on lähtenyt purkuilmoitus, jossa heille on ilmoitettu, että ravintoloiden ovet on suljettava välittömästi.

Hesburger kertoi maaliskuun alussa aikovansa lopettaa toimintansa Venäjällä. Tiedotteen mukaan ravintoloiden sulkemisaikataulua ovat hidastaneet juridiset haasteet ja huoli henkilökunnan turvallisuudesta.

Hesburgerin seitsemän ravintolaa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa pysyvät suljettuina.