Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Muu kulttuuri

4.5.2026 16:09 ・ Päivitetty: 4.5.2026 16:09

Hilla Groupin irtisanoma päätoimittaja sai sananvapauspalkinnon

Ida Pimenoff
Suvi Tanner on ollut elokuusta 2025 alkaen Lapin Kansan vastaavana päätoimittajana.

Nykyinen Lapin Kansan päätoimittaja Suvi Tanner on saanut International Press Instituten (IPI) Suomen-ryhmän sananvapauspalkinnon.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ryhmän mukaan palkinnolla kunnioitetaan Tannerin rohkeutta puolustaa aiemman toimituksensa, Keskipohjanmaa‑lehden journalistista päätösvaltaa ja riippumattomuutta omistajayhtiö Hilla Groupin sisäistä painostusta vastaan.

Yhtiö irtisanoi Keskipohjanmaan päätoimittajana toimineen Tannerin keväällä 2025.

Journalisti-lehti kertoi Keskipohjanmaata, Kainuun Sanomia ja lukuisia paikallislehtiä julkaisevan Hilla-konsernin tulehtuneesta tilanteesta toukokuussa 2025. Tannerin kerrottiin kyseenalaistaneen Hillan tuolloisen toimitusjohtajan Mikko Luoman johtamistapaa ja käytöstä.

Tanner oli tehnyt valvontapyynnön toimitusjohtajasta, jonka kuvattiin pyrkineen vaikuttamaan yhtiönsä lehtien sisältöihin.

Luoma kiisti käyttäytyneensä epäasiallisesti. Hän jätti sittemmin tehtävänsä.

PALKINNON perusteissa kerrotaan, että päätoimittajan velvollisuus on puolustaa lehtensä sananvapautta myös yrityksen sisällä.

Lisää aiheesta

Päätoimittajien yhdistys paheksuu kollegoiden potkuja – Hilla-konserni kiistää toimineensa väärin

- Tanner osoitti esimerkillistä rohkeutta haastamalla omistajayhtiön johdon, vaikka tiesi riskin omalle uralleen, tiedotteessa kerrotaan.

Mediakenttä sai tapauksesta Suomen IPI:n mukaan tärkeän muistutuksen siitä, että journalistinen riippumattomuus koskee myös mediayhtiöiden sisäistä painostamista.

IPI:n sananvapauspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan laajasti edistänyt sanan- ja lehdistönvapauden toteutumista sekä journalistien ja median toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan avoimuutta.

Palkinto myönnettiin nyt kuudennen kerran. Kansainvälinen International Press Institute (IPI) on riippumaton lehdistönvapausjärjestö.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Kotimaa

8.5.2025 17:23

Päätoimittajien yhdistys paheksuu kollegoiden potkuja – Hilla-konserni kiistää toimineensa väärin

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
5.5.2026
Näkkäläjärvi: Uudella poliittisella ohjelmalla kohti 2030-lukua
Lue lisää

Useita kirjoittajia

Mielipiteet
4.5.2026
Lapsiperheköyhyys uhkaa yhä useampia – lapsi unohtuu usein talouspolitiikan päätöksissä
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
5.5.2026
Arvio: Turun undergroundin dinosaurus kirjoittaa kuin rappioromantikko Charles Bukowski
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU