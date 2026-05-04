Hilla Groupin irtisanoma päätoimittaja sai sananvapauspalkinnon

Nykyinen Lapin Kansan päätoimittaja Suvi Tanner on saanut International Press Instituten (IPI) Suomen-ryhmän sananvapauspalkinnon. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ryhmän mukaan palkinnolla kunnioitetaan Tannerin rohkeutta puolustaa aiemman toimituksensa, Keskipohjanmaa‑lehden journalistista päätösvaltaa ja riippumattomuutta omistajayhtiö Hilla Groupin sisäistä painostusta vastaan.

Yhtiö irtisanoi Keskipohjanmaan päätoimittajana toimineen Tannerin keväällä 2025.

Journalisti-lehti kertoi Keskipohjanmaata, Kainuun Sanomia ja lukuisia paikallislehtiä julkaisevan Hilla-konsernin tulehtuneesta tilanteesta toukokuussa 2025. Tannerin kerrottiin kyseenalaistaneen Hillan tuolloisen toimitusjohtajan Mikko Luoman johtamistapaa ja käytöstä.

Tanner oli tehnyt valvontapyynnön toimitusjohtajasta, jonka kuvattiin pyrkineen vaikuttamaan yhtiönsä lehtien sisältöihin.

Luoma kiisti käyttäytyneensä epäasiallisesti. Hän jätti sittemmin tehtävänsä.

PALKINNON perusteissa kerrotaan, että päätoimittajan velvollisuus on puolustaa lehtensä sananvapautta myös yrityksen sisällä.

- Tanner osoitti esimerkillistä rohkeutta haastamalla omistajayhtiön johdon, vaikka tiesi riskin omalle uralleen, tiedotteessa kerrotaan.

Mediakenttä sai tapauksesta Suomen IPI:n mukaan tärkeän muistutuksen siitä, että journalistinen riippumattomuus koskee myös mediayhtiöiden sisäistä painostamista.

IPI:n sananvapauspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan laajasti edistänyt sanan- ja lehdistönvapauden toteutumista sekä journalistien ja median toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan avoimuutta.

Palkinto myönnettiin nyt kuudennen kerran. Kansainvälinen International Press Institute (IPI) on riippumaton lehdistönvapausjärjestö.