Himmeli aloitti toimintansa

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuusto käynnisti toimintansa kuten monet muut hyvinvointialueet ovat myös tehneet. Valtuusto valitsi toimielimensä ja hyväksyi hallintosäännön. Harry Wallin Kunnallisneuvos, Seinäjoki

Me demarit arvostelemme hallintosääntöä sekä esitettyä organisaatiota, sillä ne on rakennettu noudattaen nykyisiä toimintoja. Soteuudistuksen tarkoituksena on kerätä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalityön tehtävät yhdeksi kokonaisuudeksi, kun ne nykyään toimivat erillään. Erityisesti jatkossa on tarkoitus panostaa perusterveydenhuoltoon.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintokaavio on paperille tulostettuna peräti 1,5 metrin pituinen ja johtajia sekä päällikköjä on useita kymmeniä. Tätä laadittaessa ei ole ollut kunnianhimoa ennakkoluulottomasti rakentaa tulevaisuuden hyvinvointialuetta.

Oma lukunsa on luottamushenkilöiden palkkiot. Aikaisemmin kuntayhtymien luottamuspalkkiot noudattivat kunnissa maksettuja korvauksia, koska kunnat rahoittivat niiden toiminnan. Nyt kun raha tulee suoraan valtiolta, niin ahneus on iskenyt ja julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ollaan siirtymässä kokouspalkkioiden lisäksi kuukausikorvauksiin, jotka voivat olla tuhansia euroja kuukaudessa. Ilman kestäviä perusteluja.

Tarvitaanko tätä nyt aloittavaa himmeliä? Mielestäni ei olisi tarvittu. Parempi vaihtoehto olisi ollut vahvoihin peruskuntiin perustuva järjestelmä, jota yritettiin Kataisen hallituksen aikana. Se olisi ollut selkeä ja yksikertainen järjestelmä, ilman turhaa alueellista byrokratiaa. Lisäksi uskon, että palvelut olisi voitu tuottaa edullisemmin.

Hyvinvointialueet aloittavat siis toimintansa vuoden 2023 alussa. Sen jälkeen voidaan arvioida toimiiko valittu järjestelmä. Varmaa on, että rahasta tulee olemaan tiukkaa, ainakin Etelä-Pohjanmaalla, sillä väki vähenee ja vanhenee alueella. Nähtäväksi jää miten toimintaa pitää sen jälkeen muuttaa.

Kirjoittaja on aluevaltuutettu ja kunnallisneuvos Seinäjoelta.