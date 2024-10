Oikaisu: Hiski Haukkala aloittaa marraskuussa Upin johdossa

Ulkopoliittinen instituutti (Upi) saa 1. marraskuuta uuden johtajan, kun tehtävässä aloittaa Hiski Haukkala. Alun perin jutussa luki virheellisesti aloituspäivän olevan tänään 1. lokakuuta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Haukkala kertoo viestipalvelu X:ssä, että jatkaa opetustehtäviä Tampereella vielä lokakuussa.

- Tietää ja tuntee aloittavansa kohta merkittävässä tehtävässä, kun asiasta uutisoidaan kuukauden etuajassa, hän kommentoi.

Hän seuraa johtajana Mika Aaltolaa, joka kesäkuun vaaleissa valittiin europarlamentaarikoksi kokoomuksen ehdokkaana.

Haukkala on aiemmin toiminut presidentti Sauli Niinistön kansliapäällikkönä kahteen otteeseen. Ennen siirtymistään Upiin hän työskenteli Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professorina.

Haukkalan kausi Upin johdossa olisi virallisen aikataulun mukaan alkanut vuodenvaihteessa, mutta instituutin hallitus toivoi hänen aloittavan jo aiemmin.

STT:n haastattelussa elokuussa Haukkala arvioi, että Upilla on merkittävä rooli osana Suomen henkistä kriisinsietokykyä. Upin tehtävä on hänen mukaansa tarjota tutkittuun tietoon perustuvaa viileää analyysiä sekä luoda toivon näkymiä, sikäli kun se on mahdollista.

Juttua muokattu klo 09:15: oikaistu virheellinen tieto aloituspäivästä. Oikea aloituspäivä on 1. marraskuuta eikä 1. lokakuuta, kuten jutussa kerrottiin. Uutista täydennetty klo 10.46 Haukkalan kommentilla.