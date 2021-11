Historiallinen Kulttuuritalo on kaupan – valtiolla ei ole arvorakennukselle käyttöä

Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt tarjouskilpailun Helsingin Kulttuuritalosta ja entisestä kotitalousopettajaoppilaitoksesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kulttuuritalo on Senaatti-kiinteistöjen kautta valtion omistama yhtiö. Tausta luopumiselle on se, että Kulttuuritalolla ei ole valtion kiinteistöstrategian mukaista käyttöä ja sen toiminta on valtiolle taloudellisesti kannattamatonta.

Senaatti-kiinteistöt kertoo tiedotteessa, että myynnistä vapautetut pääomat voidaan vapauttaa valtion muihin tarpeisiin.

– Tavoitteenamme on löytää arvokkaalle ja historialliselle kiinteistölle omistaja, jolla on kyky ja resurssit kiinteistön ja sen toiminnan kehittämiseen, toteaa Senaatin kiinteistökehityksen ja -myynnin johtaja Marko Härkönen.

Kulttuuritalo on suojeltu valtioneuvoston päätöksellä vuonna 1989 ja kotitalousopettajaoppilaitos rakennussuojelulain nojalla vuonna 2010. Senaatti-kiinteistöjen mukaan suojelu tarjoaa hyvät lähtökohdat kehittämiselle historialliset arvot säilyttäen.

Kulttuuritalo on rakennettu vuonna 1957 ja entinen kotitalousopettajaopisto vuotta aiemmin. Lisäksi myynnissä on rakennukset yhdistävä uudisosa, joka on rakennettu vuonna 2011.

1940-luvulla kansandemokraattisten järjestöjen oli vaikea löytää sopivia tiloja liikkeen pitkään perinteeseen kuuluvalle sivistys- ja kulttuuritoiminnalle. Kaupungista puuttui myös konserttien ja kansainvälisten kongressien järjestämiseen soveltuva sali.

Kulttuuritalo tunnetaan erityisesti konserttisalistaan.

Alvar Aalto laati Kulttuuritalon suunnitelmat ja suuri osa rakennustöistä tehtiin talkoovoimin. Rakennus otettiin vaiheittain käyttöön vuosien 1956 ja -57 aikana, vaikka lopullisesti se valmistui 1958.

Kulttuuritalo tunnetaan erityisesti konserttisalistaan, mutta valmistuessaan rakennuksessa oli muun muassa voimistelu-, tanssi- ja musiikkisaleja, kokoustiloja sekä toimistosiipi, jossa toimi Suomen Kansan Demokraattinen Liitto ja useat sen jäsenjärjestöt, muun muassa Suomen Kommunistinen Puolue.

Kellarikerroksessa sijaitseva Alppisali rakennettiin alun perin elokuvateatteriksi, mutta se on ollut vuosien varrella myös nuorisodiskona sekä levytysstudiona. Yksi Kulttuuritalon pitkäaikaisimmista käyttäjistä oli Radion sinfoniaorkesteri, joka harjoitteli talossa vuodesta 1963 aina vuoteen 2011 saakka.

1990-luvulla rakennusta hallinnoinut Kulttuurityö ry ajautui talousvaikeuksiin ja joutui luopumaan Kulttuuritalosta. Rakennus päätyi lopulta valtion Senaatti-kiinteistöjen omistukseen. Museoviraston Rakennushistorian osasto muutti toimistosiipeen vuonna 2000.

Tilaongelmien kanssa painineen viraston toiminnot haluttiin keskittää saman katon alle, ja vuonna 2008 käynnistettiin hanke, jossa Kulttuuritalon toimistosiipi ja naapuritontilla sijaitseva entinen Helsingin kotitalousopettajaopisto kunnostettiin viraston toimitiloiksi. Samalla toteutettiin Kulttuuritalon konsertti- ja kongressitilojen peruskorjaus. Sen viimeinen vaihe valmistui alkuvuodesta 2013.