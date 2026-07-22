Hitlerin synnyintaloon poliisiasema – tässä selitys

Itävallassa natsijohtaja Adolf Hitlerin synnyintaloon on avattu poliisiasema. Itävalta haluaa näin estää sen, että Hitlerin syntymäkodista Braunau am Innissä tulisi uusnatsien pyhiinvaelluskohde. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rakennus on kokenut muodonmuutoksen 20 miljoonaa euroa maksaneessa remontissa. Sen historiasta muistuttaa ainoastaan jalkakäytävän muistokivi, jossa lukee ”Rauhan, vapauden ja demokratian puolesta. Ei enää koskaan fasismia. Miljoonat kuolleet varoittavat”.

Päätöstä muuttaa talo poliisiasemaksi edelsi pitkä ja vaikea keskustelu siitä, mitä paikalle pitäisi tehdä. Itävaltaa on usein arvosteltu siitä, ettei se ole ottanut täyttä vastuuta omasta roolistaan holokaustissa.

Kaupungin pormestari Johannes Waidbacher sanoi toivovansa, että rakennuksen käyttötarkoituksen muutos osoittaa paikallisyhteisön kohtaavan historiansa ja kantavan vastuunsa.