Hoitoalalla ihmetys: ”Tuntuu todella ristiriitaiselta”

Uudenmaan ely-keskuksen tutkijan Linnea Alhon mukaan kohtaanto-ongelmaa voi selittää se, että melkein neljäsosa työttömänä olevista tarvitsee työllistymiseen erityistä tukea ja palveluja.

- Saattaa olla työkyvyn ongelmia tai muita syitä, joiden vuoksi henkilö ei ole menossa kovin nopeasti takaisin työelämään, Alho sanoo.

Vuodenvaihteesta lähtien Uudellamaalla ei ole tarvinnut suorittaa saatavuusharkintaa lähihoitajien osalta. Saatavuusharkinta tarkoittaa, että kolmansista maista tulevien työntekijöiden osalta selvitetään, onko työmarkkinoilla Suomessa tai EU-alueella sillä hetkellä saatavilla sopivaa työvoimaa kyseiseen tehtävään. Saatavuusharkinnasta voidaan kuitenkin luopua alueilla, joilla henkilöstöstä on pulaa.

Päätös on voimassa toukokuun loppuun asti. Sitä on kritisoitu muun muassa lähi- ja perushoitajaliitto Superin taholta, jonka kehittämisjohtaja Jussi Salo on sanonut pitävänsä Uudenmaan päätöstä kummallisena.