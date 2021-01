Hollannin hallitus on kaatunut skandaaliin lastenhoitotuista

Hollannin hallitus on kaatunut, kertovat useat paikallismediat. Hallituksen kaatumista edelsi skandaali lastenhoitotuista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hollannissa oli paljastunut, että tuhansia vanhempia oli syytetty väärin perustein lastenhoitokustannusten kattamiseen tarkoitettujen tukien väärinkäytöstä, mikä taas oli syössyt monet taloudellisiin vaikeuksiin, kun tukia oli peritty takaisin.

Hollannin yleisradioyhtiö NOS:n lähteiden mukaan pääministeri Mark Rutte on jättänyt kuninkaalle hallituksensa eroilmoituksen.

Hallitus kaatui vain kaksi kuukautta ennen seuraavia vaaleja, sillä Hollanti äänestää parlamenttivaaleissa maaliskuun puolivälissä.

Ennen sitä Rutten hallituksen odotetaan jatkavan toimitusministeristönä. NOS:n mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että työn koronaviruksen leviämistä vastaan on jatkuttava.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Rutte ei ollut alun perin halukas eroamaan vedoten koronatoimiin, mutta paine kasvoi, kun oppositiossa oleva työväenpuolueen johtaja Lodewijk Asscher erosi torstaina. Asscher oli Rutten edellisessä hallituksessa sosiaaliministerinä.

Media: Skandaali kosketti 26 000 ihmistä

Joulukuussa parlamentin komitea julkaisi kovasanaisen raportin, jossa todettiin monien vanhempien kohdanneen suurta vääryyttä, kun tukia oli peritty takaisin väärin perustein. Komitean mukaan niin ministerit, virkamiehet, kansanedustajat kuin tuomaritkin olivat tehneet virheitä.

Skandaali kosketti hollantilaismedian mukaan noin 26 000:ta ihmistä. Monia oli vaadittu maksamaan takaisin jopa kymmenientuhansien eurojen summia.

Hollannissa on myös paljastunut, että veroviranomainen oli tehnyt etnistä profilointia perustuen ihmisten kaksoiskansalaisuuksiin, ja osa tuon profiloinnin kohteesta oli joutunut myös perusteettomien väärinkäyttösyytösten kohteeksi.

Tällä viikolla uhrit jättivät valituksen kolmesta nykyisestä ministerin ja kahdesta entisen ministerin toimista.

Hallitus oli ilmoittanut maksavansa vanhemmille tuntuvia korvauksia, mutta lupaus ei riittänyt hiljentämään skandaalia.

Rutte on yksi Euroopan pitkäaikaisimmista pääministereistä: hän on ollut vallassa vuodesta 2010 alkaen. Tuoreet gallupit povaavat Ruttelle jatkokautta, sillä hänen toimintansa koronaviruskriisissä on kerännyt tyytyväisyyttä.

Korjattu otsikkoa ja juttua: Hollannin hallituksen kaatumista edelsi lastenhoitotukiin liittyvä skandaali, ei lapsilisiin kuten aiemmin kerroimme.