Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen on mukana keskustan puheenjohtajakisassa. Hän on neljäs kisaan ilmoittautunut.

Johannes Ijäs Demokraatti

Honkonen piti tänään tiedotustilaisuuden keskustan puoluetoimistolla Helsingissä.

Honkosen mukaan keskusta on vaikeassa paikassa.

– Suomalaisten luottamus keskustaan uhkaa kadota, Honkonen sanoi.

Hän kuvasi Suomen ja keskustan olevan samassa tilassa sekä maalaisi Suomen hyvinvointiyhteiskunnankin kokevan vaikeuksia.

– Minä uskon Suomeen ja uskon keskustaan, Honkonen painotti.

Hänen mukaansa tärkein tehtävä on rakentaa kestävät pitkospuut hyvinvointi-Suomelle

– Me ryhdymme töihin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastajaksi.

”Sillä tavalla ei johdeta Suomea.”

Petri Honkonen esitti varsin terävää kritiikkiä ja analyysiä omasta puolueestaan. Hän kuvasi olevansa kyllästynyt siihen, että keskusta ei mene eteenpäin.

– Me keskitymme aivan liikaa päivänpolitiikkaan ja juoksemme mediaotsikoiden perässä. Sillä tavalla ei johdeta Suomea eikä sillä tavalla taatusti pelasteta Suomea. Tämän säntäilyn sijasta meidän pitää tarttua tulevaisuuteen ja ansaita uskottavuus, koska uskottavuus on luottamuksen edellytys.

Honkonen kuvasi itse olevansa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulosta, käytöstavat kotoa ja kunnallisesta päivähoidosta, luku- ja kirjoitustaito ainutlaatuisesta peruskoulusta jne…

– Olen akateemisesti koulutettu isä, yliopistonmäellä maailman menoa nuuhkinut lukutoukka, luonnon kanssa ja luonnon keskellä syrjässä elävä Saarijärven Petri, metsien mies. Olen keskustalaisen arkkityyppi, monisäikeinen, moniulotteinen juuri sellainen kuin meidän keskusta parhaimmillaan on.

Honkosen mukaan on tosiasia, että hyvinvointiyhteiskuntamme ”on romuna 10 vuoden sisällä”, jos sorrumme tappelemaan ja riitelemään toissijaisista asioista.

– Nihkeys ja nuiva asenne tuo leivän pöytään pelkästään jälkiviisaille. Riitelemisen ja tappelemisen sijasta meidän pitää ryhtyä työhön, me tarvitsemme joukkopyrintöä.

Keskusta ei ole luonnon tärväämisen puolue.

Honkonen puhui myös tasaisen tulonjaon puolesta.

– Ei riitä, että muutama alue ja ihminen menestyy, vaan kaikkien potentiaali on saatava käyttöön. Elinvoimaa ja mahdollisuuksia pitää rakentaa koko Suomeen.

– Kestävä suomalainen suunta edellyttää sitä, että huomattavasti useampi suomalainen tekee työtä ja yrittää. Se edellyttää myös sitä, että uusia suomalaisia syntyy huomattavasti enemmän. Uskon, että ilmastonmuutoksen torjunnan kautta Suomesta rakentuu uusi teollinen mahti.

Honkonen sanoi, että hänelle keskusta on luontopuolue, ei luonnon tärväämisen puolue. Puhdas luonto on elämän perustarve kuten kotimainen ruokakin. Jos ei ole viljelijää, ei ole ruokaakaan.

– Luonnonvarojen käyttöön perustuvan talouden ajaminen ulos Suomesta ei ole luonnolle hyväksi, vaan se on hyveposeerausta. Ilmastonmuutokseen puuttuminen on Suomen ja ihan meidän jokaisen suomalaisen velvollisuus, mutta ihmisille epäoikeudenmukaista ympäristöpolitiikkaa ei pidä hyväksyä. Pitää tehdä niin, että kaikki pysyvät matkassa.

Honkosen mukaan Suomi tarvitse nyt vakautta.

– Hallituksessa joko ollaan tai siellä ei olla. Tunnen, että suomalaiset kaipaavat keskustalta ihan kaikkea muuta kuin hallituskriisiä. Suomalaiset kaipaavat tunnetta ja varmuutta siitä, että kaikki menee kuitenkin hyvin. Keskustan puheenjohtajana aion johtaa puolueen tästä merkillisestä välitilasta. Aion pitää huolen siitä, että keskusta vaikuttaa Suomen hyväksi hallituspolitiikan avulla ja yhdessä kumppaniksi valikoituneiden puolueiden kanssa kaikilla käytettävissä olevilla tavoilla.

– Tullessani valituksi Suomen keskustan puheenjohtajaksi katson myös, että minun paikkani on hallituksessa. Käytännön puolueen johtaminen hallituspuolueessa hallituksen ulkopuolelta on mahdotonta.

Honkonen ei ottanut kantaa siihen, minkä ministerinsalkun hän haluaisi. Hän toivoo, että Matti Vanhanen (kesk.) jatkaisi vaalikauden loppuun asti valtiovarainministerinä.

Honkonen jätti auki myös sen, onko jatkossa käytettävissä varapuheenjohtajaksi.

Kanssaehdokkaittensa linjaa hän ei halunnut arvioida.

Honkonen tiivisti vielä puheensa päätteeksi, että keskustan suurimpana haasteena on luottamuksen palauttaminen keskustaan.

– Sen onnistumiseksi pitää yhdistää puolue. Tunnen keskustan historian. Puolueella on mennyt heikoimmin juuri silloin, kun ollaan oltu jakaantuneita. Puolueessa on tarpeen käydä avoin keskustelu tulevaisuuden Suomesta tiukasti sidottuna keskustan arvoihin ja aatteelliseen ytimeen. Se on keino, jolla keskinäinen luottamus myös palautuu. Siihen haluan myös tulevan puheenjohtajakierroksen keskustelua omalta osaltani ohjata.

Honkosen puheenjohtajakampanjaan alkaa vetää keskustan Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Tahvo Anttila.

Keskustan puheenjohtajuutta tavoittelevat nykyisen puheenjohtajan Katri Kulmunin lisäksi myös Annika Saarikko ja Ilkka Tiainen. Puoluekokous järjestetään Oulussa syyskuun alussa.