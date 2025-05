Ilmavoimien F/A-18 Hornet -hävittäjä on joutunut lento-onnettomuuteen Rovaniemellä, tiedottaa Ilmavoimat viestipalvelu X:ssä. Kone on syöksynyt maahan Rovaniemen lentokenttäalueella. Lentäjä on pelastautunut heittoistuimella ja hänet on tavoitettu.