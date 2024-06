Hovioikeudelta päätös katujengijutussa – Milan Jaffin ja räppäri Cavallinin rangaistukset lievenivät

Helsingin hovioikeus on antanut tuomionsa niin sanottua Kurdish Mafiaa tai 47-katujengiä koskevassa jutussa. Toisin kuin käräjäoikeus aiemmin, hovioikeus katsoi, ettei kyseessä ole ollut järjestäytynyt rikollisryhmä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Oikeuden mukaan tekojen taustalla on ollut nuorten ryhmittymä ja kyse on ollut vihanpidosta ja koston kierteestä suhteessa vastakkaisiksi koettuihin ihmisiin. Ryhmä on oikeuden mukaan sinänsä ollut valmis käyttämään väkivaltaa suojellakseen jäsentensä koskemattomuutta ja kunniaa, minkä lisäksi ryhmässä on ollut viitteitä jäsentyneisyydestä.

- Ryhmittymän vakiintumisesta, sen koossa pysymisen kestosta tai käskyvaltasuhteista ei kuitenkaan ollut esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella näitä seikkoja olisi voitu luotettavasti arvioida, sanotaan hovioikeuden tiedotteessa.

Hovioikeus lievensi pääsyytettyjen rangaistuksia vuosilla.