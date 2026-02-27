Kotimaa
HS: Ennätysmäärä rikoksesta tuomittujen karkotuspäätöksiä
Maahanmuuttovirasto Migri päätti viime vuoden aikana karkottaa ennätysmäärän rikoksesta tuomittuja Suomessa asuvia ulkomaalaisia, Helsingin Sanomat (HS) kertoi perjantaina.
Rikoksen perusteella karkottamispäätöksen sai viime vuonna 169 ihmistä, mikä on yli 30 prosenttia enemmän kuin toissa vuonna.
Valtaosa karkotuspäätöksistä koski miehiä. Eniten karkotettiin irakilaisia, virolaisia ja venäläisiä.
Maasta poistamisen prosessinomistaja Olli Koskipirtti Migristä kertoi Helsingin Sanomille, että syitä rikoksen vuoksi karkotettujen määrän kasvuun ovat muun muassa Migrin tehostettu oleskelulupien jälkivalvonta sekä viime vuonna voimaan tullut lainmuutos, joka alensi kynnystä karkottaa kansainvälistä suojelua saaneita ihmisiä.
Poliisin esitys johti viime vuonna Migrin karkotuspäätökseen useammin kuin aiemmin. Viime vuonna noin 75 prosenttia poliisin karkottamisesityksistä johti karkotuspäätökseen, kun aiempina vuosina lukema on ollut 52-69 prosenttia.
Poliisihallituksesta kerrottiin HS:lle, että karkottamisesityksiä on tehty Migrille aiempaa alemmalla kynnyksellä.
