HS-gallup: Koko itärajan kiinni, jos maahantulo jatkuu – valtaosa vastaajista valmis ohittamaan kansainväliset sopimukset

HS-gallup: Enemmistö suomalaisista kannattaa koko itärajan sulkemista, jos maahantulo jatkuu DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtaosa vastaajista katsoi, että hallitus voisi jättää noudattamatta joitakin kansainvälisten sopimusten vaatimuksia.

Valtaosa suomalaisista haluaisi sulkea koko itärajan, jos turvapaikkaa hakevien maahantulo edelleen jatkuu, kertoo Helsingin Sanomien kysely.

Gallupissa kysyttiin, pitäisikö itäraja sulkea kokonaan, jos tilanne jatkuu samanlaisena. 75 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että pitäisi.

Hallituspuolueista kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajista yli 90 prosenttia toivoi rajan sulkemista, RKP:n kannattajista asiaa kannattaa yli 80 prosenttia.

Oppositiopuolueista SDP:n kannattajista rajan sulkemista puoltaa yli 70 prosenttia, keskustan kannattajista yli 80 prosenttia. Vähiten rajan sulkeminen miellyttää vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajia. Vihreiden kannattajista rajan sulkemista puoltaa hieman alle puolet, vasemmistoliiton kannattajista vajaa kolmasosa.

LÄHES kolme neljäsosaa vastaajista myös ajatteli, että hallitus voi jättää noudattamatta joitakin kansainvälisten sopimusten vaatimuksia, jos turvallisuustilanne sen mielestä niin vaatii.

Hallitus on noin viikon aikana sulkenut päätöksillään kaikki itärajan rajanylityspaikat yhtä lukuun ottamatta. Inarin Raja-Jooseppi on jouluaaton aattoon asti ainoa paikka, mistä henkilöliikenne pääsee kulkemaan Suomen ja Venäjän välillä. Myös kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty Raja-Jooseppiin.

Tuoreen gallupin tutkimusaineisto koottiin Verianin (aiemmin Kantar Public) käyttämässä Kantar Forum -internetpaneelissa torstaina ja perjantaina. Haastatteluja tehtiin runsas 1 400. Virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan noin 2,6 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Suomi ei aio valtiojohdon tasolla neuvotella Venäjän kanssa itärajan tilanteesta.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) sanoo Helsingin Sanomien lauantaina julkaisemassa haastattelussa, että Suomi ei aio valtiojohdon tasolla neuvotella Venäjän kanssa itärajan tilanteesta.

Orpon mukaan asiasta keskustellaan diplomaattisella tasolla. Poliittista keskustelua Venäjän kanssa ei ole ollut sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime vuoden helmikuussa, Orpo sanoo. Hänen mukaansa tilanne jatkuu nykyisellään, kunnes hyökkäyssota Ukrainassa loppuu.

Myös vuonna 2016 oltiin tilanteessa, jossa turvapaikkaa hakevia ihmisiä saapui Venäjältä Suomeen. Tuolloin asiaa ratkottiin valtioiden johdon välisissä keskusteluissa.